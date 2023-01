Hurkacz zagra o ćwierćfinał Australian Open. Znamy godzinę meczu z Kordą

Hubert Hurkacz (11. ATP) notuje najlepszy występ w Australian Open w karierze. Polak na otwarcie pokonał w trzech setach Hiszpana Pedro Martineza (60. ATP). Dwie kolejne rundy były już o wiele trudniejszymi przeprawami. W II rundzie najlepszy polski tenisistka pokonał po pięciosetowej batalii Włocha Lorenzo Sonego (47. ATP), by później rozegrać kolejny mecz na pełnym dystansie z Denisem Shapovalovem (22. ATP). Awans do IV rundy dało mu zwycięstwo 7:6, 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.

Polski dzień w Australian Open, Hurkacz zagra na korcie centralnym

O miejsce w ćwierćfinale imprezy Hurkacz powalczy z Sebastianem Kordą (31. ATP). Amerykanin w III rundzie niespodziewanie pokonał byłego lidera światowego rankingu, Daniła Miedwiediewa (8. ATP) 7:6 (9-7), 6:3, 7:6 (7-4). Kluczem do zwycięstwa niżej rozstawionego zawodnika była skuteczność w decydujących momentach, szczególnie obu tie-breakach.

Spotkanie Hurkacza z Kordą odbędzie się w niedzielę 22 stycznia. Tenisiści o awans do ćwierćfinału Australian Open powalczą na Rod Laver Arena. Starcie to zostało zaplanowane jako trzecie w kolejności na korcie centralnym. Godzina rozpoczęcia meczu Polaka jest więc uzależniona od czasu trwania wcześniejszych meczów, w tym pojedynku Igi Świątek (1. WTA) z Jeleną Rybakiną (25. WTA). Należy się spodziewać, że Hurkacz i Korda pojawią się na Rod Laver Arena w okolicach godziny 5:00 czasu polskiego.

Tenisiści jak do tej pory zmierzyli się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w finale turnieju ATP w Delray Beach w 2021 roku. Wtedy górą był Hurkacz, który wygrał 6:3, 6:3. Tym razem Polak ponownie będzie faworytem, jednak mecz może być znacznie bardziej wyrównany. Amerykanin od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę. Przed startem imprezy w Melbourne dotarł do finału turnieju ATP w Adelajdzie.

