Iga Świątek tak się przejęła, że przegrała z Rybakiną. "Teraz to się wydaje surrealistyczne"

Statystyki WTA wszystkiego wam nie powiedzą. Z nich wynika, że Iga Świątek ma na koncie jeden pojedynek z Jeleną Rybakiną - w 2021 roku pokonała ją w ćwierćfinale w Ostrawie 7:6 (7-5), 6:2. Dodać trzeba jeszcze grudniowy mecz pokazowy w Dubaju, przegrany 3:6, 1:6. Ale 21-latka ma w pamięci jeszcze inne spotkanie z Kazaszką, to sprzed niemal sześciu lat.

"Teraz to się wydaje surrealistyczne". Świątek i potęga internetu

Setki rozegranych meczów transmitowanych na cały świat oraz nieustannie skierowane na nią kamery i aparaty fotograficzne na niemal każdym kroku. Od jakiegoś czasu to codzienność Świątek, ale w 2017 roku tak nie było. A to właśnie wtedy zmierzyła się z Rybakiną w finale juniorskiego turnieju Trofeo Bonfiglio. Wspomnienie tego meczu wywołuje uśmiech na twarzy pierwszej rakiety globu.

- Przegrałam. Pamiętam, że byłam tak zdenerwowana tym, że spotkanie było transmitowane w internecie, iż nie mogłam się skupić. Teraz to się wydaje surrealistyczne. Przejmowałam się tym, że nie wiem, kto mnie ogląda. To internet. To było coś wielkiego - tłumaczyła Polka, rozbawiając uczestników konferencji.

Temat podchwyciła Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF), która wyszukała archiwalne zdjęcie z tamtej edycji zawodów w Mediolanie. Świątek trzyma pamiątkową paterę za zdobycie drugiego miejsca, a starsza o dwa lata rywalka mały pucharek triumfatorki.

Główna broń Rybakiny? Świątek nie ma problemu z odpowiedzią

Rozmawiając w piątek z dziennikarzami, Polka była świeżo po awansie do 1/8 finału. Zaznaczyła więc, że nie jest jeszcze przygotowana taktycznie pod kątem następnej przeciwniczki. Ale nie miała wątpliwości co do głównej broni zawodniczki z Kazachstanu.

- Jest bardzo solidna. Odkąd grałyśmy ze sobą jako juniorki, to wiedziałam, że zmierza we właściwym kierunku. Może wiele zdziałać dzięki serwisowi - wskazała.

W 2007 roku mierzyły się na korcie ziemnym, ale zarówno w Ostrawie, jak i w Dubaju grały już na twardej nawierzchni. Na niej też powalczą w piątek. Zdaniem 21-latki jednak nie będzie to zbyt pomocne.

- W Czechach nawierzchnia była bardzo wolna i trudno wyciągnąć coś z tego pod kątem taktyki na niedzielę. Pokazówkę w Dubaju potraktowałam nieco jako trening, więc też ciężko na tym bazować - oceniła.

Świątek w dorobku ma trzy tytuły wielkoszlemowe i od kwietnia jest liderką światowej listy. Pochodząca z Rosji Rybakina to 25. rakieta świata. Głośno zrobiło się o niej pół roku temu, gdy niespodziewanie triumfowała w Wimbledonie. Polka jednak nie śledziła jej drogi po ten życiowy sukces.

- Nie śledziłam tego turnieju, gdy odpadłam. Miałam potem wakacje, więc nie było zbyt mądre, bym oglądała wtedy tenis - argumentowała Polka, która z rywalizacją w Londynie pożegnała się w trzeciej rundzie.

Pracujący z nią trener Tomasz Wiktorowski mówi nam wprost - na Rybakinę z pewnością trzeba uważać.

- Pokazała w ostatnim czasie, że potrafi grać skutecznie. Potrafi grać z rywalkami z wyższym rankingiem, więc na pewno jest zawodniczką, z którą - żeby wygrać - Iga musi pokazać swój najlepszy tenis - zaznacza.

Duży przeskok jakościowy to nie problem. Każda runda osobną całością

Patrząc na ostatni mecz Polki w Melbourne, to w 1/8 finału czeka ją spory przeskok jakościowy. W trzeciej rundzie zmierzyła się z kwalifikantką Cristiną Bucsą. Pokonanie 100. w rankingu Hiszpanki zajęło jej 55 minut, a rywalce oddała tylko jednego gema. Rundę wcześniej faworytka całego turnieju też pewnie pokonała Kolumbijkę Camilę Osorio (84.WTA). Wiktorowski zapewnia jednak, że konieczność szybkiego przestawienia się na znacznie wyższy poziom to żadne utrudnienie.

- Proszę zwrócić uwagę, że często mecze czwartej rundy i ćwierćfinały to te najtrudniejsze w turnieju. Bardzo często w Wielkim Szlemie najwyższy poziom mają pojedynki o awans do czwórki, bo dwa kolejne - zwłaszcza finał - są obarczone dodatkowo bardzo dużą dozą emocji. To stoi w dużej kontrze do poziomu, który zawodnik prezentował w ćwierćfinale. My na każdą rundę patrzymy jak na zamkniętą całość - podkreśla.

W bardzo podobnym stylu nawiązała do tego Świątek, gdy jeden z zagranicznych dziennikarzy spytał, czy po awansie do 1/8 finału ma wrażenie, że dla niej turniej dopiero się zaczyna. 21-latka zaprzeczyła.

- Pierwsze rundy zawsze są wyzwaniem. Ale trochę innym wyzwaniem. Mam wrażenie, że w drugim tygodniu wszyscy już powinniśmy być w rytmie. Poziom też może będzie nieco wyższy. Z drugiej zaś strony, tenis jest dość nieprzewidywalny. Staram się traktować każdy mecz jako osobną całość. Nie ma znaczenia, która to runda, kto jest moją rywalką. Zawsze staram się mieć takie samo podejście. Ale z pewnością czuję się pewniej, bo mam już za sobą kilka meczów tutaj - zapewniła.