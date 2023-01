Kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz? Niewygodna rywalka liderki rankingu WTA

Iga Świątek (1. WTA) podczas Australian Open pokazuje, że jest w naprawdę dobrej dyspozycji na początku nowego sezonu. W I rundzie pokonała 6:4, 7:5 Jule Niemeier (69. WTA), później zwyciężyła 6:2, 6:3 Camilę Osorio (84. WTA), a ostatnio łatwo wygrała 6:0, 6:1 z Cristiną Bucsą (100.WTA). Teraz czekać ją będzie kolejne wyzwanie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Iga Świątek w świetnej formie na Australian Open. Kiedy rozegra następny mecz?

Już 22 stycznia Polka zmierzy się z Jeleną Rybakiną (25. WTA). Dokładana godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana i dopiero zostanie ogłoszona przez organizatorów turnieju. Wiele wskazywało na to, że w IV rundzie Świątek zagra z Danielle Collins (11. WTA), z którą w zeszłym roku przegrała w półfinale tego turnieju. Jednak nieoczekiwanie Amerykanka uległa 7:5, 2:6, 3:6 niżej notowanej Kazaszce.

W dotychczasowych meczach rangi WTA Świątek i Rybakina spotkały się raz. Górą była reprezentantka Polski (ćwierćfinał w Ostrawie w 2021 r.). Nie był to jednak ich jedyny pojedynek na korcie. Podczas grudniowych meczów Światowej Ligi Tenisa Rybakina dosyć łatwo wygrała 6:3, 6:1.

- (Świątek - red.) jest bardzo silna, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jeśli zagram swój agresywny tenis, będę miała szanse. Dam z siebie wszystko. Szczerze mówiąc, nie ma znaczenia, w której rundzie zagram z Igą, bo wiem, że to świetna zawodniczka. Celem jest pokonanie najlepszych, nie ma znaczenia czy jest to pierwsza, czy druga runda. To będzie trudny mecz, mam nadzieję, że pójdzie po mojej myśli - powiedziała na konferencji prasowej przed starciem IV rundy Australian Open Rybakina.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jelena Rybakina (25. WTA) w I rundzie Australian Open zwyciężyła 7:5, 6:3 Elisabettę Cocciaretto (48. WTA), a w II rundzie wygrała 6:2, 6:1 z Kają Juvan (104. WTA). Po wspomnianym pokonaniu Collins, trafiła na pierwszą rakietę świata, będzie to dla niej zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie na tym turnieju. - Dobrze się przygotowałam i czuję się lepiej, jestem silniejsza. Mam nadzieję, że dalej tak będzie - mówiła Kazaszka, podkreślając, że jest gotowa na mecz ze Świątek,

Jeśli 21-letnia Świątek pokona Rybakinę, awansuje do ćwierćfinału. Tam zmierzy się z Coco Gauff (7. WTA) lub Jeleną Ostapenko (17. WTA). Dużo lepiej szło jej z Gauff, z którą wygrała wszystkie pięć spotkań, w tym finał Rolanda Garrosa 2022. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Ostapenko, dotychczas Świątek mierzyła się z nią trzykrotnie i za każdym razem przegrywała. Tak negatywnego bilansu nie ma z żadną inną zawodniczką. Szczegółowo o drodze Świątek do finału piszemy ->>> TUTAJ.