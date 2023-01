Mats Wilander już nie wierzył, że Hurkacz to wygra. Wtedy Polak przypomniał sobie, że ma plan

Pierwsza runda, druga runda, pierwsza runda, druga runda - w cztery lata Hubert Hurkacz rozegrał w Australian Open tylko sześć meczów, a wygrał zaledwie dwa. Teraz ma trzy kolejne zwycięstwa i czwartą rundę. Teraz pokazuje, że turnieje wielkoszlemowe wcale nie muszą być dla niego przekleństwem.

Cztery dni temu nie dał szans Pedro Martinezowi. Hiszpana notowanego na 60. miejscu w rankingu ATP pokonał w pierwszej rundzie 7:6, 6:2, 6:2. Dwa dni temu przegrywał z niewygodnym Włochem Lorenzo Sonego (47 ATP) 1:2 w setach. Przy wyniku 3:6, 7:6, 2:6 przypominaliśmy sobie bardzo niekorzystny bilans Hurkacza we wszystkich jego wielkoszlemowych występach. Ale 11. tenisista świata przerwał nam te ponure wspominki - zebrał się, zmobilizował, wszedł na poziom właściwy komuś takiemu i wygrał to pewnie - 6:3 i 6:3.

Wielki mistrz nie wierzył w Hurkacza

Teraz, w trzeciej rundzie, Hurkacz wytrzymał jeszcze bardziej nerwowy mecz z jeszcze trudniejszym przeciwnikiem. Niesamowicie ofensywny Denis Shapovalov z Kanady to światowy numer 22. Wydawało się, że Hurkacz go złamał, gdy wygrywał 2:0 w setach (7:6, 6:4). Ale nic z tego. Następnego seta Polak przegrał aż 1:6. Zaczęło się z nim dziać coś złego. - Ktoś taki jak Hurkacz nie powinien przegrać seta aż 1:6. On ma potężny serwis, nie może tak dawać się przełamywać - komentował w studiu Eurosportu Mats Wilander. Siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy nie ukrywał, że stawia na Kanadyjczyka. Przy 2:2 w setach (7:6, 6:4, 1:6, 4:6) akcje Polaka nie stały wysoko. Shapovalov zaciskał zęby, wymachiwał zaciśniętą pięścią i darł się na Margaret Court Arena po każdej udanej akcji. A Hurkacz był w coraz większym cieniu.

Ale siła jego spokoju okazała się bezcenna. W ostatnim secie Hurkacz już pilnował swojego podania, a w szóstym gemie przełamał serwis rywala i wyszedł na 4:2. Siłą spokoju Hurkacz zaimponował zwłaszcza przy stanie 5:3 i 0:40. Wtedy serwował, wtedy rywal miał trzy breakpointy, aż trzy szanse na pozostanie w meczu. Ale wtedy Polak zagrał najlepiej, jak mógł. Najpierw doprowadził do stanu 40:40. Po chwili obronił czwartego breakpointa, serwując asa z prędkością 223 km/h! A po kolejnej chwili już odbierał gratulacje od rywala. Za kolejne niesamowicie ważne zwycięstwo.

Dopiero trzeci raz Hurkacza. A startów już 19

Dwa tygodnie temu podczas United Cup Hurkacz opowiadał Sport.pl, jak dużo frajdy daje mu wspólne granie z Igą Świątek. Wtedy pisaliśmy, że ich mikst może stać się projektem nie tylko na takie drużynowe rozgrywki, ale też na igrzyska olimpijskie Paryż 2024. Próbując dowiedzieć się, czy Iga i Hubert już ustalili jakiś plan na zgrywanie się, na zbieranie doświadczenia, usłyszałem, że w tym sezonie na turniejach wielkoszlemowych na żadnego miksta ani ona, ani on się nie nastawiają. U Igi to naturalne, że mierzy w kolejne tytuły. Natomiast świetnie (i zaskakująco) było usłyszeć, że Hubert w każdym takim turnieju chce zagrać siedem meczów singlowych.

Siedem meczów w turniejach wielkoszlemowych rozgrywają tylko dwaj zawodnicy - finaliści. Hurkacz jeszcze nigdy w takim finale nie był. I tylko raz był blisko - w 2021 roku na Wimbledonie, gdzie dotarł do półfinału.

Cały dorobek Hurkacza w turniejach wielkoszlemowych do tej pory wyglądał tak:

Roland Garros 2018 - II runda

Wimbledon 2018 - I runda

US Open 2018 - II runda

Australian Open 2019 - I runda

Roland Garros 2019 - I runda

Wimbledon 2019 - III runda

US Open 2019 - I runda

Australian Open 2020 - II runda

Roland Garros 2020 - I runda

Us Open 2020 - II runda

Australian Open 2021 - I runda

Roland Garros 2021 - I runda

Wimbledon 2021 - półfinał

US Open 2021 - II runda

Australian Open 2022 - II runda

Roland Garros 2022 - IV runda

Wimbledon 2022 - I runda

US Open 2022 - II runda

Na 18 turniejów dobre były dla niego tylko dwa - tylko w dwóch dotarł do drugiego tygodnia. Teraz jest w drugim tygodniu po raz trzeci. W Australii po raz pierwszy. I na sto procent chce więcej. W końcu patrząc na jego ambicje sięgające grania siedmiu meczów, wykonał dopiero 4/7 planu, bo zapewnił sobie, że zagra w Melbourne czwarty mecz.

Dopiero w trakcie trwającego Australian Open Hurkacz wyszedł na plus w bilansie wygranych i przegranych meczów wielkoszlemowych. Po trzech zwycięstwach w Melbourne Park ma teraz 20 spotkań wygranych i 18 przegranych. A najważniejsze, że ma potwierdzenie, tego, co czuł - że stać go na dużo więcej niż w wielkoszlemowych turniejach pokazywał. Że nie ma sytuacji, z której nie mógłby wyjść. Że nigdy nie powinien się poddawać. Teraz zagra o swój drugi wielkoszlemowy ćwierćfinał. Z Amerykaninem Sebastianem Kordą (31 ATP) albo z byłym liderem rankingu ATP Daniiłem Miedwiediewem (teraz 8 ATP) z kraju, którego nazwy nie będziemy podawali.