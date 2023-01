Świątek oszukała na razie przeznaczenie? Polka tłumaczy sprawę serialu Netfliksa

Sporo kibiców czekało na 13 stycznia - od tego dnia mogli oni obejrzeć pierwsze odcinki "Break point". Serial Netfliksa promowano z oczywistych względów jako szansę na spojrzenie w innym i nieco szerszym ujęciu na życie gwiazd tej dyscypliny niż zwykle jest to dane fanom. Tyle że - o czym pisaliśmy już na Sport.pl - nie ma tu możliwości wglądu za kulisy funkcjonowania obozu Igi Świątek, która w ubiegłym roku zdominowała kobiecą rywalizację. Nie ma tu jednak powodu do niepokoju. A może wręcz powinien być do radości.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Ograniczony dostęp. "Dokładanie kolejnego obowiązku nie byłoby mądre". "Klątwa Netfliksa"

Podczas trwającego Australian Open zapytaliśmy Świątek o jej obecność w serialu "Break Point". Dość szybko okazało się, że liderka światowego rankingu ma pojawić się w drugim sezonie, a sama Iga przekazała nam, że materiałów z jej udziałem może być mniej niż w przypadku innych bohaterów. I nie czuje się z tego powodu pokrzywdzona.

- To była nasza decyzja - zaznacza Świątek na wstępie rozmowy i później jeszcze kilkakrotnie do tego wraca.

Pierwszy sezon produkcji Netfliksa ma 10 bohaterów. Brak w tym gronie 21-letniej Polki. Serial kręcono jednak w pierwszej części ubiegłego roku, a Świątek od końca lutego wygrywała seryjnie.

- Byłam wtedy trochę zajęta. Właściwie nie miałam zbyt dużo przerwy między turniejami, więc dokładanie kolejnego obowiązku nie byłoby mądre - tłumaczy Iga.

Fani Świątek muszą więc poczekać na drugi sezon. Materiał do montażu kręcono latem. Jak wskazuje zdobywczyni trzech tytułów wielkoszlemowych w terminologii tenisowej - od Wimbledonu do US Open. I choć kibice obejrzą wówczas materiały z jej udziałem, to ona sama ostrzega przed ewentualnym rozczarowaniem.

- Daliśmy do siebie trochę mniej dostępu niż inni zawodnicy. Ale to był nasz wybór. Sama do końca nie wiem, jaką jestem osobą pod tym względem. Czy chcę pokazywać całą siebie i być na ekranach. Muszę na razie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Będę musiała zobaczyć, jak sama zareaguję na to wszystko - uzasadnia.

Przez ostatni tydzień Świątek nie miała okazji obejrzeć pierwszego sezonu produkcji. I nie zapowiada się, by miała to zrobić w najbliższych dniach podczas pobytu w Melbourne.

- Może zrobię to po tym turnieju. Za dużo tutaj mamy tenisa w ciągu dnia, żeby jeszcze oglądać serial o tenisie - argumentuje logicznie.

O ile jej kibice mogli początkowo czuć się zawiedzeni, że nie mają jeszcze szansy dowiedzieć się więcej o życiu pierwszej rakiety świata, to być może teraz zmienili zdanie. Pół żartem, pół serio w ostatnich dniach mówi się bowiem o "klątwie Netfliksa". Aż dziewięcioro zawodników spośród dziesiątki głównych bohaterów pierwszego sezonu odpadło przedwcześnie z Australian Open. W sieci nie brakuje żartobliwych grafik nawiązujących do tego. Fani Polki mogą więc się uspokoić. Choć Świątek o swój dalszy los w Melbourne potrafi sama zadbać na korcie i w niedzielę powalczy o awans do ćwierćfinału.