Ścieżka śmierci pełna pułapek przed Igą Świątek w Australian Open

Iga Świątek (1. WTA) podczas Australian Open pokazuje, że jest w wysokiej dyspozycji. W I rundzie pokonała 6:4, 7:5 Jule Niemeier (69. WTA), w II rundzie zwyciężyła 6:2, 6:3 Camilę Osorio (84. WTA), a w trzeciej wygrała 6:0, 6:1 z Cristiną Bucsą.

Iga Świątek nie ma łatwej drabinki w Australian Open. Czekają na nią wymagające rywalki

Wiele wskazywało na to, że w IV rundzie Polka zagra z Danielle Collins (11. WTA), z którą w zeszłym roku przegrała w półfinale AO. Tak się nie stanie, gdyż Amerykanka przegrała 7:5, 2:6, 3:6 z niżej notowaną Jeleną Rybakiną (25. WTA). Patrząc na to, jak wyglądał ostatni mecz Polki z Kazaszką, nie musi to być dobra wiadomość - podczas grudniowych meczów World Tennis League Rybakina dosyć łatwo wygrała 6:3, 6:1. Z drugiej strony, w meczach rangi WTA obie tenisistki spotkały się raz i wówczas górą była Świątek (ćwierćfinał w Ostrawie w 2021 r.).

Jeśli 21-latka awansuje do ćwierćfinału, tam zmierzy się z Coco Gauff (7. WTA) lub Jeleną Ostapenko (17. WTA). Dużo lepiej szło jej z Gauff, z którą wygrała wszystkie pięć spotkań, w tym finał Rolanda Garrosa 2022. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Ostapenko, dotychczas Świątek mierzyła się z nią trzykrotnie i za każdym razem przegrywała. Tak negatywnego bilansu nie ma z żadną inną zawodniczką.

W półfinale na Świątek także może czekać bardzo wymagająca rywalka. Z Jessicą Pegulą (3. WTA) przegrała podczas tegorocznego United Cup, a z Barborą Krejcikovą (23. WTA) w finale zeszłorocznego turnieju w Ostrawie. Z Marią Sakkari (6. WTA) wygrała ostatnie dwa mecze, ale ogólny bilans pojedynków jest korzystny dla Greczynki (3-2).

Turniejowa drabinka Igi Świątek w Australian Open:

IV runda - Jelena Rybakina (25. WTA)

Ćwierćfinał - Coco Gauff (7. WTA) lub Jelena Ostapenko (17. WTA)

Półfinał - Jessica Pegula (3. WTA) / Barbora Krejcikova (20. WTA) / Wiktoria Azarenka (24. WTA) / Maria Sakkari (6. WTA) (cztery najwyżej rozstawione)

