Wielki mecz Huberta Hurkacza! Pięciosetowy horror i dramatyczna końcówka

Dla Huberta Hurkacza trzecia runda Australian Open to już był najlepszy wynik w karierze. Dostał się do niej po ograniu Pedro Martineza oraz Lorenzo Sonego. Zwłaszcza zwycięstwo nad Włochem było cenne, gdyż wyszarpane w pięciu setach ze stanu 1:2. Natomiast Denis Shapovalov (22. ATP) miał łatwiejszą ścieżkę. Łatwo ograł Dusana Lajovicia i Taro Daniela. Kanadyjczyk to ćwierćfinalista AO sprzed roku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Początek spotkania był wymarzony dla Huberta Hurkacza, który szybko przełamał rywala i wyszedł na prowadzenie 3:0. Kanadyjczyk popełniał sporo błędów, nie mógł znaleźć odpowiedniego rytmu. To mogło kosztować go bardzo dużo, gdyż Polak miał piłkę na podwójne przełamanie i prowadzenie 4:0. Nie wykorzystał jej i to się zemściło już w następnym gemie serwisowym. Niespodziewanie Kanadyjczyk odrobił stratę breaka i set tak naprawdę zaczął się na nowo.

Od tego momentu gra 22. w rankingu ATP Shapovalova poszła w górę, a spotkanie mocno się wyrównało. Jeden czekał na chwilę słabości drugiego. Niestety pierwsza przyszła po stronie 25-latka. Przy stanie 4:4 przełamał Polaka, ale po chwili zanotował fatalny gem serwisowy, w którym popełnił sporo błędów. Stan meczu ponownie wyrównał się na 5:5.

Djoković jest wściekły na Eurosport i władze tenisa. "Linczują mnie publicznie"

Koncert przełamań i cztery asy na koniec

O wszystkim w pierwszej partii zadecydował tiebreak i było to sprawiedliwe rozwiązanie. Dodatkową rozgrywkę lepiej rozegrał Hurkacz. Przede wszystkim spokojniej. Polak wygrał ją do trzech i wyszedł na setowe prowadzenie.

Drugi set miał jeszcze dziwniejszy przebieg niż pierwszy. Panowie, którzy słyną z doskonałego serwisu, mieli gigantyczne problemy z utrzymaniem podania i wygrania swojego gema. Zwłaszcza Kanadyjczyk, który, mówiąc żargonem tenisowym, "łamał się jak zapałka". Polak ponownie wyszedł na prowadzenie 4:3 z breakiem. Wiedział, że nie może tego wypuścić i do tego nie dopuścił. W ostatnim gemie serwisowym posłał cztery asy, 6:4 Hubert Hurkacz i 2:0 w setach. Wrocławianin po blisko dwóch godzinach gry był bardzo blisko czwartej rundy Australian Open.

Shapovalov podniósł jakość swojej gry. Co najważniejsze - ustabilizował ją

Historia powtórzyła się również w trzecim secie. Ponownie w drugim gemie partii nastąpiło przełamanie. Znów na korzyść Kanadyjczyka, który mógł okropnie frustrować swoich kibiców. Co chwilę przeplatał świetne zagranie z prostym błędem. As? To zaraz podwójny błąd. Cechowała go duża niestabilność, ale tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich partii, potrafił potwierdzić przewagę i wyjść na 3:0 w gemach.

Magda Linette gra o życiowy sukces w Australian Open. Znamy godzinę meczu

"Momentum" było po stronie 22-latka urodzonego w Tel Awiwie. Ponownie udało mu się przełamać Hurkacza i pewnie rozstrzygnął tę część meczu na swoją korzyść. 6:1 Shapovalov, było 2:1 w setach dla Polaka.

Kanadyjczyk zaczął grać coraz lepiej, a co najważniejsze - stabilniej. Szybko, już w trzecim gemie, uzyskał przełamanie i ponownie go nie wypuścił. Hurkacz miał coraz większe problemy z uzyskaniem break pointów. Mecz zaczął mieć taki obraz, jaki spodziewaliśmy się od początku. Obaj zawodnicy zaczęli pewnie wygrywać swoje gemy serwisowe, lecz to w czwartej partii premiowało to Shapovalova. W tej sposób doprowadził do piątej partii.

Decydujący set to był całkowicie inny rozdział w historii tego meczu. Zawodnicy zdawali sobie sprawę z rangi i wagi ostatniej partii. Wiedzieli też, że rywal gra coraz lepiej, więc ze szczególną uwagą podchodzili do swoim gemów serwisowych. Długo nie oglądaliśmy żadnych szans na przełamanie. O dziwo, pierwszy chwile słabości przeżywał Shapovalov, który przy 2*:3 spokojnie prowadził już 40:15, ale ponownie zaczął popełniać proste błędy, w tym podwójny serwisowy. Przy break poincie trochę szczęścia miał Hubert, gdyż taśma zatrzymała zagranie rywala. Udało mu się. 25-latek z Wrocławia prowadził z przełamaniem.

Ścieżka śmierci pełna pułapek przed Igą Świątek w Australian Open

Jak wychodzić z opresji pokazał Shapovalovovi Hurkacz kilka minut później. Zaczął fatalnie od 0:30, ale dobrym serwisem zdobył cztery punkty z rzędu i potwierdził przełamanie. Kanadyjczyk znalazł się pod ścianą, przegrywając 2:5.

Nerwowe chwile Hurkacz przechodził również przy stanie 3:5 i serwisie. Shapovalov wygrał przy pierwsze punkty i miał 40:0, ale Polak świetnie wybrnął z sytuacji kryzysowej. Dzięki podaniu zamknął to spotkanie przy pierwszej piłce meczowej. Jest w czwartej rundzie Australian Open po kolejnej pięciosetówce! O ćwierćfinał zagra z lepszym z pary Sebastian Korda - Daniił Miedwiediew.

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov 7:6, 6:4, 1:6, 4:6, 6:3