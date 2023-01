Hiszpanie zdębieli po popisie Igi Świątek. Mistrzostwo

"Iga Świątek prezentuje grę na mistrzowskim, spektakularnym poziomie" - to opinia jednego z hiszpańskich dziennikarzy po awansie Polki do czwartej rundy Australian Open. Wszyscy podkreślają to, jak szybko Świątek uporała się z Cristiną Bucsą. 55 minut to jej rekord w turniejach wielkoszlemowych.

