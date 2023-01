Świątek - Bucsa w III rundzie Australian Open. Trzeba będzie wcześnie wstać [TRANSMISJA TV, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) bardzo dobrze radzi sobie podczas tegorocznego Australian Open. W pierwszym meczu po pasjonującej walce pokonała 6:4, 7:5 Niemkę Jule Niemeier (69. WTA). Natomiast w II rundzie było już znacznie łatwiej i Polka pewnie triumfowała 6:2, 6:3 w starciu z Camilą Osorio (84. WTA) z Kolumbii. W kolejnym spotkaniu jej rywalką będzie Cristina Bucsa (100. WTA).

Australian Open: Iga Świątek kontra Cristina Bucsa. Pierwsze spotkaniu obu tenisistek

Awans Hiszpanki do III rundy Australian Open śmiało można uznać za sporą sensację. Tym bardziej że 25-latka dostała się do turnieju głównego przez kwalifikację. W I rundzie bez większych problemów pokonała Niemkę Evę Lys (126. WTA) 6:0, 6:2. Natomiast w kolejnym meczu dość niespodziewanie triumfowała po trzysetowym boju z Biancą Andreescu (43. WTA), a więc mistrzynią US Open z 2019 roku. Choć pierwszą partię pewnie wygrała Kanadyjka, Bucsa zdołała odwrócić losy spotkania i wygrać 2:6, 7:6 (9-7), 6:4.

Mecz Świątek z Hiszpanką będzie pierwszym starciem tenisistek w historii. Zdecydowaną faworytką nadchodzącego starcia będzie Polka, ale ze względu na świetnie reagującą na problemy rywalek Buscę (więcej TUTAJ), zwycięstwo wcale nie musi przyjść tak łatwo. 21-latka z Raszyna liczy na poprawę wyniku z poprzedniego sezonu. Wówczas dotarła do półfinału Australian Open, w którym musiała uznać wyższość Danielle Collins. W przypadku awansu do IV rundy Świątek może zmierzyć się ze swoją pogromczynią.

Spotkanie z Bucsą będzie również okazją dla Polki na zwiększenie honorarium. Jak dotąd w Australian Open 2023 nasza tenisistka zarobiła 158 850 dolarów, czyli w przeliczeniu 688 503 złote. Jeśli uda jej się pokonać Hiszpankę, wówczas jej wynagrodzenie wzrośnie do 227 925 dolarów, czyli blisko miliona złotych, o czym więcej pisaliśmy ->>> TUTAJ.

Iga Świątek - Cristina Bucsa. Mecz III rundy Australian Open. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Mecz Igi Świątek z Cristiną Buscą odbędzie się w piątek 20 stycznia na Margaret Court Arena. Spotkanie to zostało zaplanowane jako trzecie w kolejności na tym korcie, a początek rywalizacji o 1:00 czasu polskiego. To oznacza, że Polka i Hiszpanka wyjdą na kort nie wcześniej niż o 5:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eurosport 1.