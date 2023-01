Novak Djoković ma poważny problem. Przyszłość pod znakiem zapytania

Novak Djoković (5. ATP) pokonał w drugiej rundzie Australian Open Francuza Enzo Couacauda (191. ATP) 3:1 (6:1, 6:7, 6:2, 6:0) i awansował do 1/32 finału turnieju. Nie było to jednak łatwe spotkanie dla wieloletniego lidera rankingu ATP. Okazuje się, że Serb wciąż boryka się z problemami zdrowotnymi, które towarzyszą mu już od kilku tygodni (więcej TUTAJ).

Novak Djoković nadal odczuwa kontuzję uda. Duży problem legendarnego tenisisty

Od początku spotkania Djoković rywalizował na korcie z zabandażowanym prawym udem. Widać było, że tenisista odczuwa ból i każde kolejne zagranie pogłębia kontuzję. Pod koniec drugiego seta, przy stanie 5:4 dla Couacauda, Serb zasygnalizował, że potrzebuje pomocy. Natychmiast przy ławce zawodnika pojawiły się służby medyczne, które zaprowadziły go do szatni na przerwę medyczną.

Kilka minut w szatni pozwoliło zawodnikowi złapać siły, aby dokończyć spotkanie. W drugiej odsłonie Novak nie zdołał już odrobić start do Francuza, jednak później kompletnie zdominował rywala, oddając mu w dwóch ostatnich setach zaledwie dwa gemy.

Po zakończonym spotkaniu Djoković udzielił wywiadu, w którym przyznał, że jego sytuacja jest niepewna. Zawodnik nie wie, co wydarzy się w najbliższych godzinach, jednak wierzy, że wszystko pójdzie po jego myśli. - Nie jest dobrze, będę szczery. Czuję, że moje udo jest kontuzjowane. Na razie żyję jednak z dnia na dzień. W ostatnim spotkaniu pokazałem się z lepszej strony niż dzisiaj. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Mam kilkadziesiąt godzin, aby zregenerować się do następnego meczu i wszystko jest w rękach Boga. Będę cały czas w gabinecie fizjoterapeuty i zobaczymy, co się wydarzy. Wierzę, że uda mi się wystąpić w następnej rundzie - skomentował.

Novak Djoković w III rundzie Australian Open zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (28. ATP). Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (20 stycznia) o godzinie 1:00 czasu polskiego.