Sensacja w AO! Największa rywalka Świątek poza turniejem. Kompletna bezradność

Tunezyjka Ons Jabeur (2. WTA) była jedną z głównych rywalek Igi Świątek w trakcie tegorocznego Australian Open. Jabeur potrzebowała trzech setów w I rundzie, by wyeliminować Słowenkę Tamarę Zidansek (98. WTA), wygrywając 7:6, 4:6, 6:1. To był bardzo wymagający mecz dla Tunezyjki, która po meczu zwróciła się do swojego męża. - Będę miała dzisiaj pracę dla niego. Dużo masaży i dobry powrót do formy. Dla tych, co nie wiedzą, mój mąż jest także moim trenerem fitness i robi wszystko dla mnie - mówiła tenisistka. W drugiej rundzie AO czekała na nią Czeszka Marketa Vondrusova (86. WTA).

Kolejna sensacja. Ons Jabeur poza Australian Open. Mnóstwo nerwów, a potem kompletna bezradność

Pierwszy set meczu drugiej rundy Australian Open zaczął się od sporych problemów Ons Jabeur, która została przełamana dwukrotnie. Tunezyjka zmagała się z dyskomfortem w kolanie, a w trakcie pierwszego seta popełniła aż osiemnaście niewymuszonych błędów. Marketa Vondrusova wygrała seta 6:1, a kibice w mediach społecznościowych zaczęli pisać o klątwie Netfliksa, ponieważ do tej pory większość sportowców biorących udział w pierwszej części serialu "Break Point" odpadło z Australian Open.

W drugim secie sytuacja wydawało się, że sytuacja wróciła do przewidywanego stanu sprzed rozpoczęcia meczu. Ons Jabeur obroniła dwa break pointy w premierowym gemie, a przy stanie 2:1 zdołała przełamać rywalkę po raz pierwszy. W pewnym momencie Jabeur wygrywała 4:1, a potem przegrała dwa gemy z rzędu i dała się przełamać Vondrusovej. W dziewiątym gemie Czeszka prowadziła już 40:0, ale Jabeur była w stanie obronić dwa break pointy. Tunezyjka wszelkie błędy kwitowała wrzaskiem lub uderzaniem główką rakiety o kort. Ostatecznie w drugim secie wygrała 7:5.

Decydującą partię w tym meczu w wykonaniu Ons Jabeur można opisać jednym słowem: bezradność. Tunezyjka znów zaczęła wykonywać dużą liczbę niewymuszonych błędów, a dodatkowo pojawiły się podwójne błędy serwisowe i trzy nieobronione break pointy. Marketa Vondrusova punktowała rywalkę raz po raz i wygrała trzeciego seta 6:1 w ciągu 25 minut.

Marketa Vondrusova zagra w trzeciej rundzie Australian Open ze swoją rodaczką Lindą Fruhvirtovą (82. WTA), która wygrała 6:3, 6:2 z Australijką Kimberly Birrell (167. WTA). Do tej pory najlepszym wynikiem Vondrusovej w Australian Open była czwarta runda w 2021 roku, gdzie przegrała 4:6, 2:6 z Su-wei Hsieh z Tajwanu.