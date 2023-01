Djoković nie wytrzymał i ruszył do sędziego. "Co zamierzasz z tym zrobić?" [WIDEO]

Novak Djoković (5. ATP), z małymi problemami, ale wywalczył awans do trzeciej rundy Australian Open, wygrywając 6:1, 6:7, 6:2, 6:0 z Francuzem Enzo Couacaudem (191. ATP). Jednocześnie przedłużył serię zwycięstw na Rod Laver Arena do 23 meczów z rzędu. Teraz jego rywalem w trzeciej rundzie Australian Open będzie Bułgar Grigor Dimitrow (28. ATP), z którym do tej pory wygrał dziewięć z dziesięciu meczów.

"Ten kibic jest pijany i mnie prowokuje". Djoković interweniował u sędziego. To przyniosło skutek

W trakcie czwartego seta meczu pomiędzy Novakiem Djokoviciem a Enzo Couacaudem doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Francuscy kibice, przebrani za postać z książki "Gdzie jest Wally?", prowokowali i wybijali z rytmu Djokovicia. Serb postanowił zatem interweniować u sędziego. - Ten kibic jest pijany i prowokuje mnie od pierwszego punktu. Nie jest tutaj, by oglądać tenis. Chce namieszać mi w głowie. Co zamierzasz z tym zrobić? Dlaczego nie wezwiesz ochrony? - pytał Djoković, domagając się błyskawicznej reakcji.

Po tym zgłoszeniu jeden z pracowników ochrony podszedł do kibiców w celu uspokojenia sytuacji. Kiedy to nie przyniosło rezultatu, po kilku minutach francuscy fani opuścili Rod Laver Arenę. Ostatecznie Novak Djoković wyeliminował Enzo Couacauda i wygrał ostatniego seta 6:0 w ciągu 39 minut. Warto zwrócić uwagę na to, że Djoković miał problemy z lewym udem w trakcie rywalizacji, ale zdołał dograć mecz do końca.

Novak Djoković wygrał Australian Open aż dziewięć razy w karierze, co czyni go najlepszym w historii pod tym względem. Serbski tenisista triumfował w 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 i 2021 roku. Zdaniem bukmacherów to właśnie Djoković jest głównym faworytem do wygrania tegorocznej edycji turnieju wielkoszlemowego w Australii.