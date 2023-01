Djoković reaguje na "aferę toaletową". Uderza w media. "Bądźcie bardziej świadomi"

We wtorek Novak Djoković wygrał mecz pierwszej rundy Australian Open z Roberto Carballesą Baeną 6:3, 6:4, 6:0. W trakcie tego pojedynku doszło do konsternacji wśród kibiców na trybunach. Serb przy stanie 3:2 w pierwszym secie nagle poprosił sędzię o przerwę na toaletę.

Djoković odniósł się do sprawy i zarzutów Eurosportu

"Przepraszam, muszę pójść do toalety" - krzyczał 35-latek. Powtórzył to kilka razy, ale reakcji nie było. Zgody nie otrzymał, ale mimo to zdecydował się przeciwstawić sędzi i pobiegł do tunelu. Arbiter spotkania wywołała zawodników, ale Djokovicia nie było. Dała mu pół minuty na powrót.

Były lider rankingu został skrytykowany za niesubordynację i autonomiczną decyzję o opuszczeniu kortu. Djoković odniósł się do sprawy na Instagramie. Zwracał uwagę stacji Eurosport, która opublikowała wideo Facebooku.

"Sędzia pozwoliła mi skorzystać z toalety, ale nie przyznała mi przerwy toaletowej, miałem zmienić ubrania w trakcie normalnej przerwy. Powiedziała mi (tego wasze kamery nie wychwyciły), że będę musiał się pospieszyć. Gdy już prawie opuściłem kort, zawołała mnie (nie usłyszałem), bo chciała mi powiedzieć, że toaleta jest po drugiej stronie. Znalazłem jednak ją tam i musiałem się spieszyć. Nie 'postawiłem się' jej, dała mi pozwolenie i powiedziała, bym się pospieszył. Następnym razem bądźcie bardziej świadomi tego, co publikujecie. Jesteście odpowiedzialni za fanów, którzy obserwują waszą stronę" - napisał Serb.

Novak Djoković łatwo pokonał Hiszpana. W Australian Open walczy o 22. tytuł wielkoszlemowy oraz dziesiąty w Melbourne. W drugiej rundzie turnieju zmierzy się ze 191. w rankingu ATP Enzo Couacaudem. Jeśli pokona Francuza, jego następnym przeciwnikiem będzie Grigor Dimitrov.