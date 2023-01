Pogrom faworytów w drugiej rundzie AO. 107. tenisista świata bije Zvereva

Sporo faworytów poległo w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W środę z imprezą pożegnał się Rafael Nadal, turniejowa jedynka. W czwartek ten sam los spotkał rozstawianego z dwójką Caspera Ruuda czy z ósemką Taylora Fritza. Grę na drugim meczu zakończył również Alexander Zverev. Niemiec nie wrócił jeszcze do optymalnej formy po ciężkiej kontuzji, której nabawił się podczas zeszłorocznego Roland Garros.

Nieudany powrót po kontuzji Zvereva. Pogrążył go serwis

Rozstawiony z numerem 13. Alexander Zverev przegrał 7:6(1), 4:6, 3:6, 2:6 z Michaelem Mmohem. Amerykanin jest 107. zawodnikiem rankingu ATP, a do turnieju głównego dostał się jako "szczęśliwy przegrany" z kwalifikacji, gdyż przed samym turniejem wycofał się jeden z zawodników. Dla 25-latka trzeci runda wielkiego szlema to najlepszy wynik w karierze.

Natomiast jego rówieśnik z Niemiec dopiero wraca do gry po ciężkiej kontuzji, której doznał podczas pojedynku z Rafą Nadalem na Roland Garros. Zverev zerwał wówczas siedem więzadeł w kostce, a trzy z nich wymagały operacji. Do gry wrócił dopiero w tym roku, Australian Open był jego pierwszym poważnym turniejem.

Długa absencja była bardzo widoczna w pojedynku z Mmohem. Niemiec "urwał się ze stryczka" już w pierwszej rundzie przeciwko Pablo Varillasowi, z którym wygrał w pięciu setach, wracając ze stanu 1:2. W starciu z Amerykaninem Zvereva bardzo zawodził serwis. Popełnił aż 11 podwójnych błędów, z czego kilka w bardzo ważnych momentach - przy break-pointach lub dając rywalowi szansę na przełamanie. To mocno wpłynęło na procent wygranych punktów przy drugim podaniu. Wynosił on raptem 26%. W dodatku popełnił aż 58 niewymuszonych błędów.

W trzeciej rundzie Michael Mmoh zagra ze swoim rodakiem JJ Wolfem. Ta faza turnieju to już jego życiowe osiągnięcie, do tej pory dochodził maksymalnie do drugiego spotkania w drabince głównej. Udało mu się to trzy i cztery lata temu w Melbourne oraz w 2020 roku w Nowym Jorku.