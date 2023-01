Rywalka Linette kapitalnie odwróciła losy meczu. 1:6 i się zaczęło [WIDEO]

Magda Linette (45. WTA) awansowała do trzeciej rundy Australian Open, czy wyrównała swój najlepszy wynik w historii występów na australijskich kortach. awansując do trzeciej rundy. Polska tenisistka wyeliminowała Estonkę Anett Kontaveit (19. WTA), wygrywając 3:6, 6:3, 6:4. - Koniec był dość stresujący. Ale wiedziałam, że muszę próbować i uderzać. Anett świetnie uderzała i była agresywna. Zawsze, kiedy prowadzisz 5:1 i robi się 5:4 robi się nerwowo w głowie. Ale udało mi się to oddzielić i wrócić po pierwszym secie. Staram się myśleć tylko o kolejnym meczu, skupić się na pracy i grać swój tenis - mówiła Linette po meczu.

Rywalka Linette wróciła z dalekiej podróży. Triumfowała mimo porażki 1:6 w pierwszym secie

Rywalką Magdy Linette w trzeciej rundzie Australian Open będzie Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa (18. WTA). To będzie trzecie spotkanie między tymi zawodniczkami. W 2019 roku w półfinale turnieju w Seulu lepsza była Linette, która wygrała 7:6, 7:6. Natomiast w kwietniu zeszłego roku w ćwierćfinale zawodów w Charleston Rosjanka rozbiła Polkę 6:0, 6:2. To będzie zatem pierwsze starcie Linette z Aleksandrową w turnieju wielkoszlemowym.

Jekatierina Aleksandrowa rywalizowała w drugiej rundzie Australian Open z Amerykanką Taylor Townsend (22. WTA). Pierwszy set nie potoczył się po myśli Rosjanki, która trzykrotnie została przełamana i przegrała go 1:6, jednocześnie broniąc trzy piłki setowe w decydującym gemie. Drugi set wyglądał już dużo lepiej w jej wykonaniu, który wygrała 6:2 i wykorzystała dwa break pointy. Decydującą partię wygrała Aleksandrowa (6:3), a mecz zakończyła piękna wymiana.

Stawką meczu Magdy Linette z Jekatieriną Aleksandrową będzie awans do czwartej rundy Australian Open, gdzie może dojść do starcia z Francuzką Caroline Garcią. Mecz Linette - Aleksandrowa odbędzie się w piątek 20 stycznia, ale organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny jego rozpoczęcia.