Rafael Nadal po odpadnięciu z Australian Open dostał kolejny cios

Rafael Nadal (2. ATP) w meczu drugiej rundy Australian Open uległ Mackenziemu McDonaldowi (65. ATP) 4:6, 4:6, 5:7. 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych miał jednak większe problemy niż porażka. Od końcówki drugiego seta zmagał się z kontuzją biodra i musiał prosić o przerwę medyczną. W decydującej partii starał się skracać wymiany, by odczuwać mniejszy ból, ale nie przyniosło to efektu i musiał uznać wyższość rywala. Po spotkaniu stało się jasne, że Hiszpana czeka przerwa od gry w tenisa, ale z pewnością nie zakładał, że będzie tak długa.

Rafael Nadal będzie pauzował dużej, niż myślał. Do Kataru z pewnością nie pojedzie

- Mam nadzieję, że to nic bardzo poważnego. Mam za sobą trzy tygodnie udanych treningów, więc liczę, że ta kontuzja nie wykluczy mnie na długo - przekonywał na pomeczowej konferencji prasowej Rafael Nadal. Hiszpan planował powrócić do gry już podczas turnieju ATP w Dosze, ale jego optymistyczne nastawienie szybko zweryfikowała opinia lekarzy.

Jak donosi "El Pais", Nadal poznał diagnozę. 35-latek doznał "kontuzji drugiego stopnia mięśnia biodrowo-lędźwiowego lewej nogi", na którą w mniejszej skali narzekał już w przeszłości. Najbardziej optymistyczne prognozy wskazują, że czeka go aż sześć tygodni przerwy. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że odpocznie od tenisa przez dwa miesiące. Przez kontuzję może ominąć nie tylko ATP w Katarze, ale również Indian Wells, które rozpocznie się 6 marca.

Powrót Hiszpana może być możliwy dopiero podczas Miami Open, które do tej pory często omijał. Turniej rozpocznie się 19 marca i może być okazją, by przygotować się do gry na kortach ziemnych. Jeśli nie zajdą kolejne nieprzewidziane okoliczności, Nadal będzie w pełni zdrowy i dobrze przygotowany do kolejnego Wielkiego Szlema w tym roku. Roland Garros rozpocznie się 28 maja i to tam 36-latek może prezentować już ustabilizowaną formę.

Co ciekawe, na podobną kontuzje Rafael Nadal narzekał już w 2018 roku. Również w Melbourne doznał urazu mięśnia biodrowo-lędźwiowego, ale w mniejszej skali. Wtedy jego przerwa od gry trwała trzy tygodnie. Jak wskazywały hiszpańskie media, Nadal w karierze doznał już ponad 20 kontuzji.