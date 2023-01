Wiadomo, o której mecz Hurkacz - Shapovalov. Świetne wieści dla kibiców. Polski kort

Hubert Hurkacz będzie rywalizował z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem o awans do czwartej rundy Australian Open. Mecz odbędzie się w piątek 20 stycznia na Margaret Court Arena. Organizatorzy podali też dokładną godzinę rozpoczęcia spotkania. I mamy dobre wiadomości dla polskich kibiców, bo spotkanie ma się rozpocząć ok. godziny 9:00. Wcześniej, bo ok. 5 nad ranem na tym samym korcie zagra Iga Świątek.

