Sensacja w AO. Trzecia rakieta świata odpada w II rundzie. Rywal słaniał się na nogach

Mecz miał niezwykłą dramaturgię. Trwał blisko cztery godziny, a zawodnicy momentami słaniali się na nogach po długich wymianach. Zwłaszcza w końcówce trzeciej partii, którą po 84. minutach wygrał Casper Ruud, broniąc w niej piłek meczowych. Nie pomogło to jednak turniejowej dwójce, który przegrał całe spotkanie 3:6, 5:7, 7:6(4), 2:6. W trzeciej rundzie zagra Amerykanin Jenson Brooksby.

Początek pod pełną dominacją Amerykanina

Od początku to 39. zawodnik rankingu ATP dyktował warunki. To on był górą w decydujących fragmentach pierwszego seta. Najpierw obronił break-pointa przy stanie 2:3, a następnie dwukrotnie przełamał rywala. Brooksby popełniał mniej błędów i grał bardzo pewnie.

Podobnie było w drugiej partii. Obaj zawodnicy mocno naciskali na rywala w jego gemach serwisowych, ale znów o losach partii zadecydowała sama końcówka. W niej 22-letni Amerykanin miał mnóstwo szczęścia. Przy stanie 6:5 i 40:30 - był to pierwszy break-point dla niego od stanu 2:2 - wygrał punkt po tym, jak piłka przetoczyła się po siatce. Po dwóch godzinach turniejowa dwójka i dwukrotny finalista wielkoszlemowy Casper Ruud znalazł się w arcytrudnej sytuacji. Norweg wiedział już, że jeśli chce wygrać, to tylko na pełnym, pięciosetowym, dystansie.

Niebywałe sceny w końcówce trzeciego seta. Brooksby słaniał się na nogach, ale wrócił do spotkania. Turniejowa dwójka poza turniejem

Wymiany były coraz dłuższe, a niewymuszone błędy brały się ze spóźnień do piłki. Taki był obraz trzeciego seta, który po blisko 90 minutach na swoim koncie zapisał Ruud. Wcześniej wrócił z tenisowych zaświatów, gdyż Brooksby przy 5:4 i swoim serwisie, miał trzy piłki meczowe na zamknięcie spotkania. Nie wykorzystał ich, a Norweg przy pierwszym możliwym break-poincie wrócił do meczu. Trzeciego seta zapisał na swoim koncie po wygraniu tie-breaka 7:4.

Końcówka trzeciej partii wskazywała na to, że to bardziej na stronę Norwega może przechylić się szala zwycięstwa. Amerykanin miał bowiem ogromne problemy fizyczne. Długo łapał oddech i popełniał sporo błędów, wynikających ze złego ustawienia nóg. Obaj zawodnicy udali się na przerwę toaletową, a kibice liczy na jeszcze dłuższy spektakl, zwłaszcza że na coraz lepiej grał Ruud.

Chwila oddechu całkowicie odmieniła Jensona Brooksby'ego, który ponownie wskoczył na wyższy poziom. Szybko osiągnął przewagę podwójnego przełamania, którego już nie wypuścił do końca spotkania. Zainkasował czwartą partię i zamknął pojedynek, wyrzucając turniejową dwójkę. W trzeciej rundzie zagra ze swoim rodakiem Tommym Paulem.

To oczywiście spora niespodzianka, gdyż nierozstawiony zawodnik wyrzucił wysoko notowanego gracza, ale Norweg, mimo iż w poprzednim sezonie był w dwóch finałach wielkoszlemowych, sam nie miał wielkich oczekiwań wobec Australian Open 2023. W ostatnim czasie narzekał na kalendarz zawodów ATP i przyznał, że po Melbourne zamierza sobie zrobić przerwę od startów. W grudniu, gdy większość tenisistów odpoczywała, Ruud grał mecze pokazowe. Do pełnego sezonu zamierza przygotować się w lutym.