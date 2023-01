Linette wyrównała najlepszy wynik na AO. Stresujący moment. "Wiedziałam"

Magda Linette wyrównała swój najlepszy wynik z Australian Open. Polska tenisistka awansowała do III rundy tego wielkoszlemowego turnieju. Sprawiła polskim kibicom miłą niespodziankę, wygrywając z Anett Kontaveit. We wrześniu ubiegłego roku Estonka była drugą rakietą świata. Teraz wiedzie jej się gorzej (jest na 19. miejscu), ale nadal pozostaje jedną z czołowych tenisistek na świecie. W pierwszym secie była lepsza od Magdy, ale Polka zdołała odwrócić losy meczu. W trzecim secie Linette prowadziła już 5:1, ale nagle zrobiło się gorąco, bo Kontaveit wygrała trzy gemy z rzędu. W rozmowie na korcie po spotkaniu Linette przyznała, że pojawiło się zdenerwowanie.

- Koniec był dość stresujący. Ale wiedziałam, że muszę próbować i uderzać. Anett świetnie uderzała i była agresywna. Zawsze, kiedy prowadzisz 5:1 i robi się 5:4 robi się nerwowo w głowie. Ale udało mi się to oddzielić i wrócić po pierwszym secie – powiedziała Polka.

Polka powtórzyła tym samym swój najlepszy wynik w Australian Open. Poprzednio w trzeciej rundzie była na antypodach w 2018 roku. O pierwszy w karierze awans do 1/8 finału w Wielkim Szlemie zagra z rozstawioną z "19" Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową. Będzie to jej siódme podejście. Biorąc pod uwagę obecną formę Polki, można byłoby spytać - jak nie teraz, to kiedy?

- Staram się myśleć tylko o kolejnym meczu, skupić się na pracy i grać swój tenis. Chcę tym razem skupić się trochę bardziej na sobie – zakończyła.

Mecz z Aleksandrową odbędzie się w piątek. To będzie drugie spotkanie obu tenisistek. W 2019 roku w Seulu lepsza była Linette 7:6, 7:6. Natomiast w kwietniu zeszłego roku w Charleston Rosjanka rozbiła Polkę 6:0, 6:2.

