Czołowa Rosjanka świata wyrzucona z AO. Kwalifikantka sprawiła sensację

Przed spotkaniem zdecydowaną faworytką była Wieronika Kudiermietowa, która w pierwszej rundzie bez wielkich problemów odprawiła inną niżej notowaną rywalkę - Marynę Zanewśką (80. WTA) 6:2, 7:6 (7:4). Z kolei Katie Volynets do turnieju głównego dostała się po wygraniu trzech meczów kwalifikacyjnych, a w pierwszej rundzie pokonała Jewgieniję Rodinę (445. WTA) 6:3, 6:2. Najwyraźniej mecze z Rosjankami są dla mającej ukraińskie korzenie Volynets dodatkową motywacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Kwalifikantka wyrzuciła zawodniczkę z pierwszej dziesiątki. Wielki sukces Katie Volynets w Australian Open

Już w pierwszym secie Katie Volynets pokazała, że nie ma zamiaru poddać się wyżej notowanej rywalce. Do wyniku 3:3 w gemach obie zawodniczki wygrywały swoje podania, ale to Amerykanka pierwsza przełamała rywalkę i prowadziła 4:3. Było to jedyne przełamanie w secie, który zakończył się wynikiem 6:4.

W drugim to Kudiermietowa wzięła się do roboty i szybko prowadziła 3:0, raz przełamując rywalkę. Volynets próbowała wrócić do gry, wygrała dwa gemy, ale Rosjanka znów była bardzo pewna i po dwóch przełamaniach wygrała aż 6:2.

W decydującej partii złudzeń nie pozostawiła niżej notowana 21-latka. Rozpoczęła od przełamania rywalki, wygrała swój serwis i znów przełamała, by prowadzić 3:0. Kudiermietowa była w stanie zmniejszyć prowadzenie 21-latki 3:2, ale na więcej nie nie mogła sobie pozwolić. Kolejne trzy gemy po licznych zwrotach akcji i długich wymianach wygrała Volynets. Set zakończył się wynikiem 6:2.

- Dosłownie mam dreszcze. Nigdy nie grałam przy tak wypełnionych trybunach. Kibice dali mi niesamowitą energię. Było niesamowicie - mówiła po meczu sensacyjna triumfatorka, dla której najlepszym wynikiem w karierze było do tej pory dotarcie do trzeciej rundy French Open.

Katie Volynets dopiero po raz szósty w karierze była w stanie przebrnąć kwalifikacje do turnieju głównego. Ponadto stała się pierwszą od 1993 roku amerykańską kwalifikantką, która dotarła do 3. rundy Australian Open. 30 lat temu zrobiła to Lindsay Davenport. O miejsce w czwartej rundzie sensacyjna zwyciężczyni powalczy z Chinką Zhang Shuai (22. WTA) lub Chorwatką Petrą Martić (37. WTA).

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tak źle, jak Wieronika Kudiermietova nie radziły sobie inne faworytki starć drugiej rundy. Aryna Sabalenka (5. WTA) pokonała 6:3, 6:1 Amerykankę Shelby Rogers (51. WTA). Z kolei Jekatierina Aleksandrowa (18. WTA) po długim meczu pokonała niżej notowaną Taylor Towsend (135. WTA) 1:6, 6:2, 6:3. To właśnie Rosjanka będzie kolejną przeciwniczką Magdy Linette.