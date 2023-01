"Roztrzaskał się na samym początku". Hiszpanie mocno przeżywają porażkę Nadala

Rafael Nadal (2. ATP) już od początku spotkania z Mackenziem McDonaldem (65. ATP) nie prezentował się najlepiej. Pierwsze dwa sety przegrał do czterech i nagle zaczął prosić o pomoc medyczną. Hiszpan wiedział, że nie jest w stanie wygrać Amerykaninem, ale został na korcie do końca starcia. Ostatecznie przegrał 4:6, 4:6, 5:7. Odpadnięcie z Australian Open już w drugiej rundzie jest niemałą sensacją, co potwierdzają głosy z hiszpańskich mediów.

Rafael Nadal odpada z Australian Open. "Pośpieszny epilog"

"Gorzej być nie mogło" - pisze kataloński "Sport". Dziennikarze przywołali, że Rafael Nadal przez całą karierę musi zmagać się z urazami. "Przezwyciężył już ponad 20 kontuzji, a teraz biodro stało się jego barierą" - czytamy.

Z kolei "El Mundo" nazywa porażkę Nadala "pośpiesznym epilogiem" i wskazuje, że mistrz próbował kontynuować grę pomimo kontuzji z "charakteryzującą go uczciwością". "Skończyło się upadkiem z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Najbardziej gorzki scenariusz" - czytamy.

"Ciało ponownie zatrzymuje Nadala" - grzmi tytuł jednego z artykułów dziennika "AS". Nie zabrakło również fragmentu, który docenia waleczność i determinację 22-krotnego zwycięzcy Wielkich Szlemów. "Z pewnością każdy inny tenisista skończyłby ten mecz wcześniej. To i tak gorycz niepowodzenia dla kogoś, kogo organizm jest karany kontuzjami tak często" - napisał "AS".

"Mundo Deportivo" wskazuje, że dla Nadala porażka to "nie tylko fizyczny, ale i psychiczny ból". Ponadto znów hiszpańscy dziennikarze doceniają opór 36-latka. "Nie mógł walczyć, ale trzymał się dzielnie. Zachował godność, chociaż nic nie poszło zgodnie z jego planem. Oby przynajmniej raport medyczny był dla niego życzliwy" - życzy dziennik. "Nadal został zrujnowany przez kolejną kontuzję. Roztrzaskał się na samym początku Australian Open" - grzmi z kolei "Marca".

Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Rafaela Nadala spowodowana kontuzją. Zawodnik zapowiedział jednak, że ma zamiar wrócić do rywalizacji i jest "pozytywnie nastawiony". Przypomnijmy, że Nadal to zwycięzca Australian Open z zeszłego roku. W finale turnieju wykazał się niesamowitą determinacją. Przegrywał 0:2 w setach z Daniiłem Miedwiediewem, aby potem pokonać go 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5).