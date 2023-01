Żałujcie, że tego nie słyszeliście! Niesamowita atmosfera na dwudniowym meczu Hurkacza

Jeśli oglądaliście ten mecz w telewizji, to żałujcie, że nie słyszeliście tego na żywo! To, co działo się na trybunach kortu nr 3 w Melbourne, nie zdarza się na co dzień podczas spotkań tenisowych.

Mniej niż połowa trybun zajęta, a doping tak głośny, jakby był komplet. Kibice rywala natchnęli Hurkacza

Niemal cały czas niósł się doping szalonych włoskich kibiców, którzy po każdym punkcie dla Lorenzo Sonego podrywali się z miejsc. Skandowali wciąż imię swojego ulubieńca i uderzali rękami o ścianę oddzielającą trybuny od kortu. Ale wcale tym nie przeszkadzali Hubertowi Hurkaczowi. Wręcz przeciwnie, Polak niesiony niesamowitym gwarem wygrał 3:6, 7:6 (7-3), 2:6, 6:3, 6:3 i pierwszy raz w karierze awansował do trzeciej rundy Australian Open.

Środa upłynęła w Melbourne głównie pod znakiem deszczu. Opóźnienia z tego wynikające sprawiły, że nie było wiadomo, czy Hurkacz i Sonego zdążą w ogóle wyjść tego dnia na kort. A jeśli już wyjdą, to czy dokończą spotkanie. Pięciosetowy pojedynek zakończył się w czwartek, ok. 1 w nocy miejscowego czasu. Zapamiętany zostanie przede wszystkim ze względu na panującą podczas niego atmosferę.

Przechodząc obok kortu w trakcie tego meczu można było odnieść wrażenie, że jest wypełniony po brzegi widzami. Okazało się, że zajętych była mniej niż połowa miejsc, ale obecni tam dwoili się i troili, tworząc prawdziwe widowisko. Trzeba oddać kibicom Sonego, że to oni wiedli prym, a on sam jeszcze ich zachęcał do wzmożonego dopingu. Grupa wspierająca Polaka była znacznie skromniejsza, ale to ona fetowała na końcu. A sam Hurkacz wyraźnie dobrze się odnalazł w tym wesołym i żywiołowym zgiełku.

- Atmosfera, szczególnie w piątym secie, była niesamowita. Kibice dobrze się bawili i my też. Dodawało to mnóstwo energii - zapewnił z uśmiechem.

Hurkacz sięgnął po głębokie pokłady waleczności. Drugi set dodał mu wiatru w żagle

25-latek w trakcie tego meczu miał wzloty i upadki. W pierwszym i trzecim secie popełniał mnóstwo prostych błędów. Przywodziły one na myśl liczne sytuacje, kiedy grając w turniejach wielkoszlemowych "spalał się" i grał poniżej oczekiwań. W środowo-czwartkowym pojedynku udało mu się jednak przełamać dotychczasową złą passę w występach w Melbourne. Od czwartej odsłony grał precyzyjnie i odważnie. Tak, jak chciałoby się, aby grał zawsze.

- Bardzo się cieszę z tego spotkania. Musiałem sięgnąć po głębokie pokłady waleczności, bo na początku gra nie układała się po mojej myśli. Sporo nad tym pracowałem, żeby poradzić sobie z tym, że w Wielkim Szlemie chce się grać na wysokim poziomie, a tu nie wychodziły mi poszczególne elementy. Musiałem zrobić coś, by to zmienić. I potem było już coraz lepiej - opowiadał podekscytowany Hurkacz podczas nocnej konferencji prasowej.

Jak dodał, kluczowe znaczenie miała druga partia, w której przegrywał już 3:5. - Gdyby było 0:2 w setach, to byłoby mi zdecydowanie ciężej odwrócić losy meczu. Zwycięstwo w tej partii dodało mi wiatru w żagle - wspominał.

Czy Hurkacz pójdzie za ciosem? Czeka na niego niewygodny rywal

Na pozytywnych elementach skupiał się trener rozstawionego z "10" wrocławianina Craig Boynton. - Ważne, że Hubert rósł w tym meczu. Liczy się to, jak grasz w najważniejszych momentach. W tym wypadku był to piąty set - przekonywał w rozmowie ze Sport.pl Amerykanin.

Doświadczony szkoleniowiec nie jest skłonny do emocjonalnych reakcji podczas meczu. Zawsze spokojnie obserwuje poczynania Hurkacza. Ale teraz - wychodząc z kortu - wyściskał się z trenerem od przygotowania fizycznego ze sztabu 25-latka.

Polak, który odnosił największe sukcesy w turniejach ATP na kortach twardych, w wielkoszlemowej rywalizacji na tej nawierzchni radził sobie dotychczas najsłabiej. Zarówno w Australian Open, jak i w US Open nigdy wcześniej nie był w stanie przejść drugiej rundy. W ogóle w tych najbardziej prestiżowych imprezach szło mu zwykle słabo. Wyjątkiem były dotychczas Wimbledon 2021, podczas którego dotarł do półfinału i ubiegłoroczny Roland Garros, w którym zatrzymał się na 1/8 finału. Czy pojedynek z Sonego okaże się przełomem?

- Jestem zwolennikiem pracy "krok po kroku", ale na pewno było to ważne i cenne zwycięstwo - przyznał Boynton.

Polskim kibicom pozostaje mieć nadzieję, że Hurkacz pójdzie za ciosem i w kolejnej rundzie wyeliminuje kolejnego niewygodnego rywala. O 1/8 finału zagra z rozstawionym z "20" Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem.