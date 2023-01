Linette stanowcza w sporze z sędzią. "Nie mam zamiaru mieć drugiej operacji kolana"

Magda Linette nigdy wcześniej nie czekała aż do trzeciego dnia na rozpoczęcie udziału w turnieju wielkoszlemowym. Tuż przed Australian Open zastanawiała się, czy zapowiadane na wtorek - kiedy miała zainaugurować występ w Melbourne - upały wstrzymają rywalizację. Spowodowały trzygodzinną przerwę, ale na tym się nie skończyło. Wieczorem w roli głównej wystąpił deszcz i sprawił, że mecz Polki z Egipcjanką Mayar Sherif przełożono. Pojawił się też dzień później i znów nieco namieszał, choć wieczorem spotkanie udało się rozegrać.

"Nie było opcji, bym grała dalej". Rywalka dopiero później poparła Linette

- Szczęście, że w trakcie meczu nie rozpadało się na tyle mocno, żeby trzeba było opuszczać kort - przyznała Linette po zwycięstwie 7:5, 6:1.

Skończyło się na krótkiej przerwie, do której doszło w pierwszym secie właśnie na wniosek Polki. Sędzia prowadzący spotkanie uznał, że kort jest na tyle suchy, że można kontynuować rywalizację. 30-latka jednak nie ustępowała.

- Dla mnie sędzia nie powinien negować takich rzeczy. Zawodniczka nie chce grać, bo pada - a ewidentnie kropiło - gdzie on stoi i mówi, że jest wystarczająco ok. Ciekawe, czy sam by spróbował pełnego biegu do piłki w takich warunkach, bo ja nie będę ryzykować zdrowia. Nie było opcji, bym grała dalej - relacjonowała.

Jak dodała, dodatkowe niebezpieczeństwo stanowiły znajdujące się wtedy po jej stronie kortu mokre liście.

- Ja nie mam zamiaru ryzykować kontuzji czy operacji tylko dlatego, że sędzia uważa, że kort nie jest wystarczająco mokry. Jeśli już trochę jest mokry, to powinien słuchać zawodniczek, bo nie można ryzykować zdrowia kogokolwiek na korcie - zaznaczyła stanowczo 45. rakieta świata.

Początkowo, gdy padało mniej intensywnie, tylko ona domagała się przerwania pojedynku. Nie zniechęcał ją jednak fakt, że Sherif jej wtedy nie poparła.

- Nie do końca mnie to obchodziło, bo to jest moje zdrowie. Jeśli nie czuję się komfortowo, by biegać, to nie będę się sugerować drugą osobą. Tym bardziej że mam większe doświadczenie, jestem po operacji kolana i nie mam zamiaru mieć drugiej przez coś takiego. Później zaczęło padać na tyle mocno, że Egipcjanka zgodziła się ze mną - przypomniała Linette.

Linette zwróciła uwagę sędziemu. Pomogło. Set jak ze snu i awans

Organizatorzy zwlekali z przełożeniem meczów. "Nie było sensu wpuszczać nas na trzy gemy"

Jej zdaniem organizatorzy mogli też nieco lepiej zareagować we wtorek. Do późnego wieczora czekali z odwołaniem części spotkań, w tym tego z udziałem Polki. Część tenisistów miała też zastrzeżenia, że nowy plan gier na środę ukazał się dopiero po północy.

- Powinni przełożyć nasze mecze dużo wcześniej niż o godz. 22.30, żebyśmy mogły dzięki temu dziś wyjść wcześniej na kort. Chodzi o to, że zgodnie z regulaminem musi być zachowane 12 godzin przerwy. Tak naprawdę już ok. 20.30 czy 21 - gdy pojawił się pierwszy deszcz - to wiadomo było, że nie uda się rozegrać naszego meczu w całości. Nie było sensu wpuszczać nas na trzy gemy, skoro i tak na następny dzień trzeba rozegrać prawie całe spotkanie - argumentowała doświadczona tenisistka.

Niektóre zawodniczki sugerowały, że można było dołożyć dodatkowe mecze o wcześniejszej porze na zadaszonych kortach. Zdaniem Linette takie rozwiązanie nie wchodziło w rachubę na tym etapie turnieju i ze względu na transmisje telewizyjne spotkań.

- Mecze są zaplanowane z góry od godz.11. Opóźnienia nie były na tyle duże, by trzeba było stosować taki ruch. Poza tym, gdybyśmy mieli grać np. o godz. 10, to już o 8 trzeba być na korcie. A wieczorem przecież nie było jeszcze planu gier - przypomniała.

Według niej organizatorzy mogli w tej sytuacji wykorzystać halowe korty treningowe. - Żeby nadgonić coś. Wystarczyło rozegrać tam niektóre mecze. Zwłaszcza te pierwszej rundy. Bo niektórzy w środę byli już w trzeciej, a inni czekali wciąż na rozpoczęcie udziału w turnieju - zaznaczyła.

Linette pojedynek drugiej fazy zmagań rozegra w czwartek. Pogoda ma być wówczas lepsza, ale nawet gdyby znów miało padać, to Polka nie musi się tym przejmować. Spotkanie z Anett Kontaveit odbędzie się na Margaret Court Arena, który jest wyposażony w zasuwany dach.