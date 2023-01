Wawrinka uderza w organizatorów AO i staje w obronie kibiców. "To jest sport"

Jedną z największych gwiazd Australian Open jest dziewięciorotny triumfator imprezy, Novak Djoković (5. ATP). Serb powrócił do rywalizacji w Melbourne po rocznej przerwie. Udziału w poprzedniej edycji pozbawił go brak szczepienia przeciwko koronawirusowi, co przełożyło się na ominięcie jednej z najważniejszych imprez sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Polaków pokazał, dlaczego Żyła mógł zostać zdyskwalifikowany

Stam Wawrinka broni kibiców gwiżdżących na Novaka Djokovicia. "Robią to co roku z każdym zawodnikiem"

Postawa byłego lidera rankingu ATP spotkała się ze sporą krytyką fanów, którzy nie zaakceptowali jego decyzji. Wywołało to obawy związane z ich reakcją na powrót Djokovicia na korty w Melbourne. Dyrektor generalny turnieju, Craig Tiley, miał nadzieję, że nie dojdzie do żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wydał również w tej sprawie oświadczenie, które mówi, że okazywanie niechęci wobec Serba będzie karane. Kibice, którzy będą wygwizdywać zawodnika i przeszkadzać mu w grze, będą wyrzucani z trybun.

54 minuty i koniec. Sensacyjna porażka w II rundzie Australian Open

W obronie kibiców stanął triumfator Australian Open z 2014 roku, Stan Wawrinka (139. WTA). Szwajcar odniósł się do oświadczenia Tiley'a. - Jeśli przekroczą granicę, to powinni zostać ukarani, ale myślę, że powinni mieć prawo robić, co chcą - stwierdził cyt. przez tennisworldfr.com. - Robią to co roku z każdym zawodnikiem. To tenis. To sport. Oczywiście w zeszłym roku sporo wydarzyło się z Novakiem i myślę, że popełniono wiele błędów. Nie sądzę, żeby zamierzali go wygwizdać. Będą szczęśliwi, że go zobaczą i będzie to wspaniały turniej - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Doświadczony Szwajcar udział w turnieju zakończył już na I rundzie, przegrywając pięciosetową batalię ze Słowakiem Alexem Molcanem (53. ATP). Djoković pokonał z kolei na otwarcie Hiszpana Roberto Carballesa Beanę (75. ATP), a o awans do III rundy powalczy z francuskim kwalifikantem, Enzo Couacadu (191. ATP).

Wielka kasa dla Igi Świątek na Australian Open. Tyle zarobiła za przejście II rundy