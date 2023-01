Wielka kasa dla Igi Świątek na Australian Open. Tyle zarobiła za przejście II rundy

Iga Świątek udowadnia, że jest w świetnej formie. Polka bierze obecnie udział w Australian Open i najpierw pokonała Jule Niemeier (69. WTA) 6:4, 7:5, a następnie wygrała 6:2, 6:3 z Camilą Osorio (84. WTA). Dzięki temu liderka rankingu WTA awansowała do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się z Cristiną Bucsą (100. WTA)

Dzięki zwycięstwu nad Kolumbijką w drugiej rundzie Świątek zgarnęła 158 850 dolarów, czyli w przeliczeniu 688 503 złote. Na tym jednak zarobki Polki mogą się nie kończyć. Jeśli pokona Bucsę, to wzbogaci się o 227 925 dolarów, czyli blisko milion złotych. Z kolei zwycięzca Australian Open otrzyma rekordowe 2 975 000 dolarów (prawie 13 milionów złotych). Pełną listę nagród za udział w poszczególnych rundach można zobaczyć ->>> TUTAJ.

Tak wysokie kwoty są spowodowane zwiększeniem łącznej puli nagród. W tym roku wynosi ona 76,5 miliona dolarów. To o półtora miliona więcej niż w poprzedniej edycji i aż ponad dwukrotnie więcej niż przed dziesięcioma laty.

Na Australian Open Iga Świątek postara się o lepszy wynik niż rok temu, kiedy to dotarła do półfinału. Droga do tego jest jednak jeszcze daleka. Najpierw musi skupić się na meczu z Bucsą, który zaplanowany jest na noc z czwartku na piątek (19/20 stycznia) o godzinie 1:00 polskiego czasu. W przypadku awansu do kolejnej rundy może zmierzyć się z Jeleną Rybakiną (23. WTA) lub Danielle Collins (14. WTA).

Na tym turnieju gra również Magda Linette, która na początku pokonała Mayar Sherif (54. WTA) i awansowała do drugiej rundy. W niej zmierzy się z Anett Kontaveit (19. WTA).

