Oto rywalka Linette w kolejnej rundzie Australian Open. Była wiceliderka rankingu WTA

Magda Linette (45. WTA) świetnie rozpoczęła zmagania w Australian Open. Początkowo jej mecz pierwszej rundy z Mayar Sherif (54. WTA) miał się odbyć w nocy czasu polskiego, ale z powodu ulewnych deszczów został opóźniony o pięć godzin. Kort, na którym mierzyły się obie tenisistki, był bardzo wilgotny, a Polka regularnie zwracała sędziemu uwagę na problemy z nawierzchnią. Mimo niesprzyjających warunków Linette pokazała się z bardzo dobrej strony i wygrała to spotkanie 7:5, 6:1.

Magda Linette zagra z Anett Kontaveit w kolejnej rundzie Australian Open

Tym samym Polka awansowała do drugiej rundy turnieju, gdzie zmierzy się z Anett Kontaveit. Estonka wcześniej pokonała 6:2, 6:3 Julię Grabher (85. WTA). Obecnie zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA, ale w czerwcu zeszłego roku była wiceliderką tego zestawienia. Jej największym sukcesem jest ćwierćfinał Australian Open z 2020 roku. Do tej pory wygrała również sześć turniejów WTA.

Mimo że Kontaveit jest wyżej notowaną tenisistką, Linette ma z nią dodatni bilans meczów. Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą siedmiokrotnie. Cztery razy triumfowała Polka, a trzy raz lepsza była jej rywalka. Ostatni raz mierzyły się ze sobą w 2020 roku w trzeciej rundzie US Open. Wówczas Kontaveit pokonała Linette 6:3, 6:2. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich sześciu lat grały ze sobą tylko raz. Miało to miejsce właśnie podczas wspomnianego US Open.

Spotkanie drugiej rundy Australian Open pomiędzy Magdą Linette a Anett Kontaveit zaplanowane jest na noc ze środy na czwartek (18/19 stycznia) o 1:00 polskiego czasu. Godzina rozpoczęcia meczu może jeszcze ulec zmianie.

Równie dobrze w Australian Open radzi sobie także Iga Świątek. Polka bez większych problemów awansowała do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się z Cristiną Bucsą (100. WTA). Starcie odbędzie się w nocy z czwartku na piątek (19/20 stycznia) o godzinie 1:00 polskiego czasu.

