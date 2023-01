Nie mógł biegać, ale nie skreczował. Nadal już planuje powrót. "Nie będę kłamał"

Obserwując to, co spotkało Rafaela Nadala w środę w Melbourne, wiele osób doświadczyło zapewne deja vu. Z oczywistych względów przypomniał się ubiegłoroczny Wimbledon, gdzie w ćwierćfinale zmagał się z urazem mięśnia brzucha. Tamto spotkanie dokończył, ale już przed kolejnym poinformował o wycofaniu się z turnieju. Nieco ponad pół roku później, w drugiej rundzie Australian Open, doznaje kontuzji. Znów nie skreczował, ale tym razem przegrał. Na konferencji prasowej 36-latek jak zwykle był opanowany. Ale tym razem przyznał, że to dla niego bardzo trudny moment. O końcu kariery, o który od jakiegoś czasu jest coraz częściej pytany, jednak nie wspomina.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

"Nie będę kłamał, mówiąc, że życie jest fantastyczne, jestem pozytywnie nastawiony i walczę. Nie teraz"

Chyba każdy, kto oglądał środowy pojedynek Hiszpana z Mackenziem McDonaldem, zapamięta widok zapłakanej Marii Franciski Perello z drugiego seta. Obok żony utytułowanego zawodnika siedzieli członkowie sztabu szkoleniowego. Wszyscy byli załamani. Nadal udał się wtedy do szatni na przerwę medyczną. Wrócił i grał dalej, bo zawsze powtarzał, że nie cierpi kreczować. Ale nie był w stanie zbyt wiele zdziałać i przegrał w trzech setach. A po meczu nastała cisza, którą przerwała dopiero owacja zgotowana mu przez publiczność, gdy opuszczał kort centralny w Melbourne.

Gdy tylko z głośników w biurze prasowym popłynął komunikat "Rafael Nadal, główna sala konferencyjna, teraz" od biurek oderwała się kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy z całego świata. Tak samo było w lipcu w Londynie, gdy pojawiła się informacja o konferencji. Tamta była w dniu, w którym nie grał, ale wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać, bo pamiętali cierpienie Hiszpana z ćwierćfinału. Podczas obu 36-latek wypowiadał się spokojnie i rzeczowo odpowiadał na pytania. Taki już jest. Ale w środę nie krył, że nie jest mu łatwo.

- Czy jestem rozczarowany? Możecie sobie to wyobrazić. (...) Koniec końców nie mogę narzekać na moje życie. Pod kątem sportu, kontuzji i trudnych momentów, to po prostu kolejny raz. Ale nie mogę powiedzieć, że nie jestem teraz załamany psychicznie, bo bym skłamał. Nie będę kłamał, mówiąc, że życie jest fantastyczne, jestem pozytywnie nastawiony i walczę. Nie teraz. Jutro będzie nowy dzień. To trudny moment, ciężki dzień. Ale musisz to zaakceptować i iść dalej - zaznaczył.

Nadal nie był w stanie biegać, ale nie skreczował. "Taki scenariusz jest lepszy"

Na wstępie zapytano go, której części ciała dokładnie dotyczył problem. Okazało się, że tym razem chodzi o biodro i nie jest to całkiem nagła sprawa.

- Zaczęło się kilka dni temu, ale to było nic porównywalnego do tego, co czułem dziś. Miałem już wcześniej kłopoty z biodrem, ale nie aż takie. Teraz czuję, że nie jestem w stanie się ruszać. Bez badań nie potrafię powiedzieć, czy chodzi o mięsień, staw czy chrząstkę - zastrzegł.

Przedstawiciele mediów dopytywali, czy w trakcie spotkania rozważał przerwanie meczu, biorąc pod uwagę ryzyko pogłębienia urazu. Przytaknął, ale dodał, że starał się kontynuować grać bez pogorszenia stanu zdrowia.

- Nie byłem w ogóle w stanie grać bekhendem, nie byłem w stanie biegać do piłki. Ale chciałem dokończyć ten mecz. To jest sport. Dajesz z siebie wszystko do samego końca. Nie ma znaczenia, jakie masz szanse. Taka jest filozofia sportu. To jest jego esencja. Starałem się przestrzegać tej zasady przez całą karierę - tłumaczył 36-latek.

Podczas ćwierćfinału Wimbledonu w pewnym momencie spojrzał na osoby siedzące w jego boksie, a te namawiały go, by poddał mecz. Nie posłuchał. W środę również w pewnym momencie zerknął na bliskich. Dawał im gestami i mimiką znak, że nie jest z nim dobrze. Zapewnił jednak dziennikarzy, że nie konsultował z nimi tego, co dalej zrobić.

- Nie pytałem ich o opinię. Jestem wystarczająco dorosły, by samemu podejmować własne decyzje. Nie chciałem skreczować tutaj jako obrońca tytułu. Taki scenariusz jest lepszy. Przegrałem. Nie ma co o tym więcej mówić. Gratuluję przeciwnikowi. Próbowałem do końca. Nie wiem, czy w korzystnych okolicznościach wygrałbym. Bez wątpienia miałbym większe szanse. Próbowałem - rzucił.

Żona Nadala nie wytrzymała. Te sceny zostaną z nami na długo [WIDEO]

"Czasem jesteś już ogromnie zmęczony tymi wszystkimi urazami". Wykład o poświęceniu

Gdy padło pytanie w stylu "Co by było gdyby", Nadal przyznał, że bardzo nie lubi tego ostatniego słowa. - Bo w sporcie i generalnie w życiu nie ma ono większego sensu. Jestem poza turniejem, a rywal jest w trzeciej rundzie, więc brawo dla niego. Zagrał świetnie, a moje życie toczy się dalej - podsumował.

W przeszłości doświadczony Hiszpan już nieraz zmagał się z problemami zdrowotnymi i teraz przyznał, że kolejne problemy zdrowotne wywołują czasem u niego frustrację i trudno mu je zaakceptować.

- Czasem jesteś już ogromnie zmęczony tymi wszystkimi urazami. Mam nadzieję, że to nic bardzo poważnego. Mam za sobą trzy tygodnie udanych treningów, więc liczę, że ta kontuzja nie wykluczy mnie na długo. Bo ciężko jest znów przechodzić cały ten proces powrotu do zdrowia. Nie chodzi tylko o samo wyzdrowienie, ale o całą tę pracę, którą musisz wykonać, by wrócić na odpowiedni poziom. Przechodziłem przez to wiele razy w karierze i jestem gotowy robić to dalej, ale nie jest to łatwe - zaznaczył.

Ostatnie lata to w przypadku Nadala coraz częstsze przymusowe przerwy w grze przeplatane powrotami i sukcesami. Po triumfie w ubiegłorocznej edycji Roland Garros wyśrubował do 22 rekord liczby tytułów wielkoszlemowych w męskim singlu. Na początku sezonu, kiedy krążyły informacje, że jeszcze nie doszedł do siebie w pełni po wcześniejszych kłopotach ze zdrowiem, ucinał spekulacje dotyczące zbliżającego się końca kariery. Gdy jeden z dziennikarzy w środę spytał go, skąd czerpie motywację, by po raz kolejny przejść cały ten trudny proces walki o powrót do gry, nie zastanawiał się długo nad odpowiedzią.

- To bardzo proste - lubię to, co robię. Lubię grać i wiem, że to nie jest na zawsze. Lubię czuć, że jestem w stanie rywalizować. Lubię walczyć o rzeczy, o które walczyłem przez niemal pół życia czy nawet dłużej. To wszystko. To chyba nie jest zbyt trudne do zrozumienia, prawda? - spytał retorycznie Hiszpan.

A następnie udzielił krótkiego wykładu dotyczącego poświęcenia. - Kiedy lubisz coś robić, to ono zawsze ma sens. Kiedy robisz to, co lubisz, to nie jest to tak naprawdę poświęcenie. Robisz to, co chcesz robić. Poświęceniem byłoby robienie czegoś, czego nie chcesz robić. A to nie jest mój przypadek. Ale oczywiście, to wracanie do zdrowia i walka z przeciwnościami losu przez dużą część kariery są męczące i frustrujące. Ale radziłem sobie z akceptacją tego dotychczas dość dobrze. Zobaczymy, na czym polega obecny uraz i wtedy okaże się, kiedy będę w stanie wrócić do realizacji swojego kalendarza - podkreślił.