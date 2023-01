12-latka marzy o karierze na miarę Igi Świątek. "To już czas, by ruszać"

Iga Światek od kilku miesięcy jest absolutnie najlepszą tenisistką na świecie. Jej sukcesy rozbudziły wyobraźnię wielu młodych zawodniczek z Polski, które marzą o tym, aby osiągać podobne wyniki. Już od najmłodszych lat robią, co tylko mogą, aby wdrapać się na szczyt.

Córka Tomasza Jędrzejaka chce zrobić karierę na miarę Igi Świątek. "Ciężką pracą można dojść do wielkich osiągnięć"

Jedną z dziewczynek, które marzą o równie imponującej karierze w tenisie, jest 12-letnia Liily Jędrzejak. To córka Tomasza Jędrzejaka, byłego żużlowego mistrza Polski (indywidualnie i w parach klubowych), który zmarł w 2018 roku. To on zaszczepił w córce zamiłowanie do sportu. - Bardzo interesował się tenisem. Przeczytał o siostrach Williams, że ich ojciec też motywował je w specyficzny sposób. Stąd też na tej ścianie, gdzie zaczynała grać Lilly, są wypisane hasła motywacyjne: jestem cierpliwa, myślę pozytywnie, koncentracja, jestem pewna siebie, jestem opanowana, walczę zawsze do końca - powiedziała Karolina Jędrzejak, matka Lilly, w rozmowie z WP SportoweFakty.

Młoda zawodniczka ostatnio została halową wicemistrzynią Polski. Mimo to droga na szczyt jest długa i będzie wymagała dużych nakładów nie tylko pracy, ale i finansowych. - To już są koszty sięgające od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w miesiącu, licząc łącznie treningi i turnieje - wyjawiła matka młodej zawodniczki. Wartość sprzętu to kilkaset złotych, natomiast koszty wyjazdu na turnieje liczone są w tysiącach, poza tym trzeba opłacić trenerów czy korty. W dodatku rodzina nieżyjącego żużlowca nadal sądzi się z jego byłym klubem o zaległe pieniądze.

Kilkudniowe wyjazdy na turnieje oraz częste treningi sprawiają, że grę w tenisa niezwykle trudno pogodzić z edukacją. - To niemożliwe w tej dyscyplinie sportu. Inne dziewczyny, które mają ambicje osiągnięcia czegoś w tenisie, w większości są na indywidualnym toku nauczania - wyjaśniła Karolina Jędrzejak, która dodaje, że mimo to jej córka osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.

Lilly mówi wprost, że chciałaby osiągnąć takie wyniki jak Świątek, która jest dla niej wielką inspiracją. - Chciałabym w przyszłości wygrać turniej wielkoszlemowy. Iga Świątek pokazuje, że Polki stać na wielkie sukcesy. Trudno jest się przebić, ale ciężką pracą można dojść do dużych osiągnięć - stwierdziła.

Aby budować pozycję w młodzieżowym tenisie, w najbliższym czasie 12-latka zacznie jeździć na turnieje w różnych częściach Europy. To ma jej pomóc przebić się do elity. - To już czas, by ruszać. Żeby dostać się do wielkoszlemowego turnieju juniorskiego, trzeba jeździć po całym świecie - podsumowała jej matka.