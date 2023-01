Andy Murray po genialnym meczu pokazał klasę. "Porządny człowiek" [WIDEO]

Andy Murray na starcie Australian Open pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 6-3, 6-3, 4-6, 6-7(7), 7-6(6). Całe spotkanie trwało 4 godziny i 45 minut. Trzykrotny zwycięzca Wielkiego Szlema był wyraźnie wzruszony po meczu i starał się powstrzymać łzy. Nie przeszkodziło mu to w pokazaniu prawdziwej klasy także poza kortem.

Andy Murray zaimponował podczas Australian Open

Wygrany starcia z dziesięć lat młodszym Włochem opuszczał kort centralny w Melbourne z krwawiącym kolanem, kuśtykając i ciężko oddychając. Pomimo tych niedogonień postanowił zatrzymać się na chwilę na ławce, gdzie trzymał sprzęt i ku zaskoczeniu wszystkich... zaczął sprzątać. Kamery uchwyciły jak 35-latek wykończony po prawie pięciogodzinnym meczu, zbiera brudne rzeczy do torby, ogarniając cały bałagan. "Andy Murray - świetny tenisista i po prostu porządny człowiek" - napisano na oficjalnej stronie Eurosportu, który zamieścił wideo z tego zdarzenia.

Był to jego 50. wygrany pojedynek w Australian Open. We wtorek odniósł też pierwsze od 2017 roku zwycięstwo nad graczem z Top20 w imprezie wielkoszlemowej. Spotkanie z udziałem Murraya i Berrettini wzbudził ogromne zainteresowanie. Oglądali je choćby czekający na swoje mecze w Melbourne Novak Djoković, Fabio Fognini i Dan Evans.

- Jestem po prostu niewiarygodnie szczęśliwy, bardzo z siebie dumny. W ciągu ostatnich kilku miesięcy włożyłem dużo pracy z moim zespołem, który jest tutaj, aby dać mi możliwość występów na stadionach takich jak ten, w meczach takich jak ten To przeciwko graczom takim jak Matteo. Opłaciło się dziś wieczorem - powiedział po spotkaniu tenisista.

Obaj zawodnicy w tym starciu dali z siebie wszystko. Obu równie mocno zależało na wygranej, gdyż wracali po ciężkich kontuzjach. W przypadku 14. w rankingu ATP Berrettiniego dotychczas były to urazy, które wykluczały go na kilka tygodni lub miesięcy. Będący dawniej liderem światowej listy, a obecnie 66. w tym zestawieniu Szkot, z kolei latami zmagał się z kontuzją, której skutki wciąż odczuwa. Ma za sobą dwie operacje, a po tej drugiej zyskał - jak to sam określił - "metalowe biodro".

Drugi z tych zabiegów odbył się tuż po Australian Open 2019. Przed tym turniejem odbyła się konferencja, na której Murray ze łzami w oczach zapowiedział, że prawdopodobnie za pół roku - po Wimbledonie - zakończy karierę. W Melbourne, gdzie w przeszłości pięć razy był w finale, odpadł w pierwszej rundzie, ale czarny scenariusz na dalszą część tamtego sezonu się nie ziścił. Brytyjczyk postanowił zawalczyć jeszcze raz o powrót do gry. Zwycięstwo nad Włochem smakuje, więc dla niego wyjątkowo.