Uwaga na godzinę meczu Świątek - Osario. Fatalne wieści dla kibiców [TRANSMISJA TV, STREAM]

Iga Świątek w poniedziałek wywalczyła awans do II rundy Australian Open. Za Polką trudna przeprawa z Niemką Jule Niemeier (69. WTA), która zaprezentowała bardzo wysoki poziom. Ostatecznie liderka rankingu WTA wygrała 6:4, 7:5 i w kolejnej fazie turnieju zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Więcej o meczu z niemiecką tenisistką pisaliśmy --> TUTAJ.

Iga Świątek zagra z Kolumbijką. Pierwszy mecz w historii

Dla Igi Świątek będzie to pierwsze w historii starcie z Osorio, która w I rundzie pokonała Węgierkę Pannę Udvardy. Kolumbijka poradziła sobie z przeciwniczką dość łatwo i wygrała 6:4, 6:1. W przeszłości największym osiągnięciem 21-latki była wygrana w turnieju WTA w Bogocie. To jedyne wygrane zmagania przez tę tenisistkę.

Jeśli chodzi o rywalizację w Australian Open w poprzednich latach to lepiej wypadała w niej Iga Świątek. W 2022 roku liderka rankingu WTA dotarła to półfinału. W przypadku Osorio nigdy nie udało się jej przejść I rundy. To oznacza, że w 2023 roku notuje życiowy wynik na australijskim Wielkim Szlemie.

Spotkanie Świątek z Osorio odbędzie się na korcie głównym - będzie to pierwszy środowy mecz na tym korcie.

Iga Świątek kontra Camila Osorio. Gdzie i kiedy oglądać? Uwaga na godzinę! [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Starcie II rundy Australian Open z udziałem Igi Świątek rozpocznie się w nocy z wtorku na środę (z 17 na 18 stycznia) o 1:00 w nocy. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1, a także platforma Player.pl. Najważniejsze wydarzenia z australijskich kortów są dostępne na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

