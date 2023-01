Novak Djoković wrócił w wielkim stylu. Pokazał, co potrafi

Równo rok temu Novak Djoković (5. ATP) był bohaterem wielkiego skandalu w świecie tenisa. Wówczas wiele państw wprowadziło tak zwane "paszporty covidowe" i wjazd na ich terytorium był możliwy jedynie dzięki zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie. Jednym z takich krajów była Australia. Djoković nie przyjął szczepienia, ale mimo to przyjechał na Australian Open i czekały go za to srogie konsekwencje. Zamiast udać się na korty Melbourne, został zatrzymany, przewieziony na kwarantannę, a później deportowany z kraju.

W lipcu australijskie władze zniosły obowiązek posiadania paszportów covidowcych i dzięki temu Djoković mógł wziąć udział w tegorocznym Australian Open. - Nie możesz zapomnieć o tych wydarzeniach. To, co przydarzyło mi się 12 miesięcy temu, nie było łatwe ani dla mnie, ani dla mojej rodziny, ani dla zespołu. Opuszczenie kraju w takim stanie było rozczarowujące - powiedział po przylocie do Australii.

W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzył się z Roberto Carballesem Baeną (75. ATP). Początek meczu był dość wyrównany, ale wszystko zmieniło się po tym, jak Djoković przełamał rywala. Wówczas Serb zaczął radzić sobie znacznie lepiej i ostatecznie wygrał pierwszego seta 6:3. Niemal identycznie wyglądała druga parta. Hiszpan prezentował się dobrze do momentu przełamania przez Djokovicia. Tenisista nie miał później większych problemów i druga partia również wpadła na jego konto (6:4).

W trzecim secie Djoković kompletnie zdominował rywala i nie dał mu wygrać ani jednego gema. Ostatecznie Serb zaliczył bardzo udany powrót do Australian Open i pokonał Carballesa Baene 3:0 (6:3, 6:4, 6:0). Tym awansował do następnej rundy.

W kolejnym etapie Djoković zmierzy się Enzo Couacaudem (191. ATP) lub Hugo Dellienem (131. ATP). Spotkanie tych zawodników odbędzie się w środę o 10:00 czasu polskiego.

