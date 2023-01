Powrót króla Djokovicia. "To, co się stało, było absolutnie skandalicznie złe"

Roger Federer miał Wimbledon, Rafael Nadal ma Roland Garros, a Novak Djoković - Australian Open. Każdy z członków słynnej tenisowej Wielkiej Trójki zdominował rywalizację w jednym z turniejów wielkoszlemowych. Ale o ile w przypadku Serba impreza w Melbourne przyniosła mnóstwo chwil szczęścia, to wiąże się także z jednym z najgorszych momentów w jego karierze. O ile nie najgorszym.

Wyjątkowe wsparcie z trybun. Idealny scenariusz Djokovicia - Rod Laver Arena wieczorową porą

Nie było chyba osoby, która rok temu nie słyszała o zamieszaniu związanym z Djokoviciem. Od uczestników Australian Open wymagano wtedy szczepienia przeciwko COVID-19 i dopuszczano tylko nieliczne wyjątki. Otwarcie sprzeciwiający się takiemu podejściu Serb udał się na antypody bez szczepienia, miał mieć dokumenty potwierdzające status ozdrowieńca. Po przylocie poddano jednak w wątpliwość zasadność zwolnienia go z obowiązku szczepienia i nakazano deportację. Telenowela trwała kilka dni, prawnicy tenisisty działali, ale decyzji nie zmieniono. W tym roku podobnego wymogu nie ma i Djoković bez przeszkód może rywalizować w turnieju, który wygrał już rekordowe w męskim singlu dziewięć razy.

35-letni tenisista odkąd tylko pojawił się w tym roku w Melbourne, na każdym kroku spotyka się z przejawem euforii tęskniących za nim kibiców. Próbkę tego zobaczyliśmy już m.in. przy okazji piątkowego meczu pokazowego, gdy widownia przywitała go owacją. Tak samo było we wtorek, gdy Djoković mierzył się na otwarcie turnieju z Roberto Carballesem Baeną. Przed meczem, w trakcie i po nim wielka grupa miłośników Serba nie szczędziła gardeł. A on odwdzięczył się zwycięstwem 6:3, 6:4, 6:0. Z trybun oglądali to spotkanie jego rodzice i brat, którzy poprzednio towarzyszyli mu na antypodach 15 lat temu.

W 2008 roku Djoković wygrał Australian Open po raz pierwszy. Potem triumfował w tej imprezie m.in. w trzech ostatnich edycjach, w których brał udział i we wtorek wygrał w tej imprezie 35. mecz z rzędu. Nic dziwnego więc, że czuje się na tamtejszych kortach jak u siebie. A zwłaszcza na tym największym - Rod Laver Arena, na którym jest niepokonany od 22 spotkań.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że wróciłem do Australii. To najbardziej wyjątkowy kort w mojej karierze i nie mogłem wymarzyć sobie lepszego początku turnieju. Im więcej wygrywasz na danej arenie, tym pewniej się na niej czujesz każdym kolejnym razem. Gdybym musiał wybrać jeden kort i porę do gry, to byłaby to stale wieczorna sesja na Rod Laver Arena - zapewnił Serb ku uciesze publiczności.

Djokovicia recepta na sukces. "To, co się wtedy stało, było absolutnie skandalicznie złe"

Serb wystąpił we wtorek z zabandażowanym lewym udem - urazu doznał na początku stycznia podczas turnieju w Adelajdzie. Na rozpoczętej o godz. 1.40 w nocy konferencji prasowej zapewnił, że stan jego nogi jest dobry. - Jeszcze nie jest idealnie, ale zmierza ku temu - dodał.

Djoković zajmuje piąte miejsce na światowej liście. Z powodu braku przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w ubiegłym roku nie mógł zagrać także w US Open. Wygrał Wimbledon, ale wyjątkowo nie przyznawano punktów rankingowych za tamtą edycję z powodu wykluczenia z obsady graczy z Rosji i Białorusi.

Jeśli wygra teraz w Melbourne, odzyska nie tylko miano pierwszej rakiety świata i wywalczy 10. tytuł w Australian Open, ale też będzie to jego 22. tytuł wielkoszlemowy. Dzięki temu wyrównałby rekord wszech czasów w męskim singlu, który należy do Nadala. Czy liczby te szczególnie motywują teraz Serba?

- Koniec końców to tylko liczby. Ważne, by jak najbardziej zbliżyć się do równowagi między wykorzystaniem możliwości i osiągnięć, które posłuży jako czynnik motywujący i będzie cię prowadzić a realizacją codziennych zadań. Dzięki temu jesteś w stanie zaprezentować się w najlepszym wydaniu. Przynajmniej w moim przypadku to działa. Byłem już w sytuacji, gdy grałem o wielkie, historyczne osiągnięcia i miałem to szczęście, że częściej kończyło się to powodzeniem niż porażką. Wiem, jak się zachowywać w takiej sytuacji i jak sobie z tym poradzić. Zobaczymy, jak daleko dzięki temu zajdę - tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami.

Djoković już nieraz zapewniał, że sytuację sprzed roku zostawił za sobą, ale można przypuszczać, że stanowi ona dla niego teraz dodatkową motywację. Nawiązał do tego m.in. John McEnroe.

- Trudno byłoby nie być wściekłym na jego miejscu rok temu. Teraz jego głowa jest we właściwym miejscu i niejako wybaczył organizatorom czy władzom Australii. Ale to, co się wtedy stało, było absolutnie skandalicznie złe. W mojej opinii Novak z pewnością jest teraz faworytem. Na pewno przez jego głowę przewinie się wiele emocji. Na pewno też chce udowodnić, że wciąż ma w sobie to coś i wygląda na to, że ma. Według mnie i innych. Nie zdziwiłbym się więc, gdyby wygrał - zaznaczył legendarny amerykański tenisista.