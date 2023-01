Burza wokół Djokovicia. Zobaczyli jego zdjęcie. "Powinien się wstydzić"

W ubiegłym roku Novak Djoković (5. ATP) wywołał spore kontrowersje. Serb zajął jasne stanowisko w sprawie koronawirusa i odmówił szczepień, co przełożyło się na absencję w kilku turniejach. Największym echem odbiły się wydarzenia z Australian Open. Byłego lidera rankingu ATP nie tylko zabrakło na kortach, ale został on również deportowany z Australii. W tym roku organizatorzy turnieju w Melbourne znieśli surowe restrykcje związane z COVID-19, dlatego Djoković może wystąpić w imprezie wielkoszlemowej. Mimo że turniej na dobre się jeszcze nie zaczął, to Serb już został "bohaterem" sporej kontrowersji.

Novak Djoković zszokował publikę. Zrobił sobie zdjęcie z nacjonalistyczną flagą. "Powinien się wstydzić"

Djoković jest rekordzistą Australian Open. Na kortach w Melbourne triumfował już dziewięciokrotnie, a we wtorek 17 stycznia rozpocznie walkę o jubileuszowy, 10. tytuł. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Roberto Carballes Baena (75. ATP). Zanim jednak Serb wyszedł na kort, to sieć obiegły sensacyjne zdjęcia.

Kosmiczny mecz na AO. Wszyscy rzucili pracę, by zobaczyć wielkiego Murraya

Aleksandar Brezar, dziennikarz "The Guardian", opublikował w mediach społecznościowych fotografię, na której Djoković pozuje z grupką kibiców. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie charakterystyczna flaga. Blazer wyjaśnił, że reprezentuje ona tzw. czetników, a więc serbskich nacjonalistów z czasów drugiej wojny światowej, odpowiedzialnych za serię zbrodni wojennych przeciwko Chorwatom, Bośniakom, Żydom, Romom i społeczności LGBTQ+. Grupa miała odrodzić się w latach 90. podczas walk w Jugosławii. Ich znakiem rozpoznawczym jest właśnie wspomniana flaga, którą dziennikarz nazwał "flagą nienawiści".

- Można go podziwiać za wielkie osiągnięcia sportowe, ale to nie czyni go świętym. Musi zachowywać się przyzwoicie także poza kortem. Szczerze mówiąc, jestem zniesmaczony samym faktem, że musiałem udostępnić zdjęcie z tą flagą, ale to nie ja powinienem się wstydzić, tylko Djoković - powiedział dziennikarz w wywiadzie dla Dagbladet.

To nie pierwszy raz, kiedy Brezar atakuje serbskiego tenisistę. W ubiegłym roku napisał artykuł, w którym skrytykował poglądy Djokovicia na temat koronawirusa i szczepionek. Nazwał go nawet "nacjonalistą", za co spadła na niego fala hejtu, przede wszystkim ze strony fanów sportowca. "Mówili do mnie wtedy, że jestem hejterem, a Djoković to prawdziwy patriota, który szanuje i kocha inne grupy etniczne" - pisał dziennikarz na Twitterze.

Zdaniem Brezara ostatnie zdjęcie zaprzecza słowom fanów Djokovicia. Jak na razie, Serb nie zabrał głosu w sprawie kontrowersyjnej fotografii. Teraz tenisista skupia się rywalizacji w turnieju wielkoszlemowym.