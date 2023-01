Nick Kyrgios pokazał, co wyjęto z jego kolana. Przerażające obrazki

Nick Kyrgios jest jednym z największych nieobecnych tegorocznego turnieju singlistów podczas Australian Open. Faworyt gospodarzy o rezygnacji z udziału w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie poinformował na specjalnej konferencji prasowej. - Nie jest łatwo wycofać się z jednego z najważniejszych turniejów w moim życiu - stwierdził ze smutkiem zawodnik.

Nick Kyrgios podzielił się z fanami "odkryciem", które miał w kolanie

Kyrgios przez kontuzję kolana musiał się wycofać z walki podczas United Cup. Choć później zdołał rozegrać w Melbourne pokazowy mecz charytatywny z Novakiem Djokoviciem, stan zdrowia nie pozwolił mu na udział w Aujstralian Open. - Problem dotyczy torbieli łąkotki w lewym kolanie. Nick poddawany był różnym zabiegom i formom leczenia. Mecz pokazowy z Djokoviciem był testem. Tenisistę czeka teraz artroskopia. Powrót do gry w Indian Wells jest bardzo realny - powiedział na konferencji fizjoterapeuta Australijczyka.

Przed artroskopią tenisista poddał się zabiegowi odsączania płynu z kolana. Zakończył się on powodzeniem, a efektami pracy lekarzy Kyrgios postanowił podzielić się z fanami na swoim instastory. "Mały wgląd w to, co było w moim kolanie" - napisał Australijczyk.

Kyrgios został prawdziwym bohaterem australijskich kibiców podczas ubiegłorocznego Australian Open, kiedy zdobył w parze z Thanasim Kokkinakisem trofeum w grze podwójnej. W poprzednim sezonie udało mu się również osiągnąć najlepszy wynik w rywalizacji singlowej. 27-latek dotarł do finału Wimbledonu, w którym musiał uznać wyższość Serba Novaka Djokovicia. W Australii najdalej dotarł w 2015 roku, kiedy zameldował się w ćwierćfinale imprezy.

