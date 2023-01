Rosyjska tenisistka mówi o Ukrainie. Brawo, brawo. Zaimponowała

To był najlepszy rok w karierze Darii Kasatkiny. W 2022 r. 25-letnia Rosjanka awansowała do pierwszej dziesiątki rankingu WTA oraz dotarła do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Duży krok poczyniła także w życiu prywatnym - oficjalnie potwierdziła związek z Natalią Zabiiako, łyżwiarką figurową, co było aktem sporej odwagi, zważywszy na ojczyznę Kasatkiny, w której homofobia jest codziennością.

Kasatkina cieszy się ze swojej decyzji

Zawodniczka w wywiadzie dla "The Guardian" zdradziła, co spotkało ją po coming oucie. - Wspaniale było się ujawnić: nie doznałam żadnych negatywnych reakcji, zwłaszcza od ludzi, których znam. To delikatny temat, więc byłam przygotowana na negatywne reakcje, ale nic takiego się nie wydarzyło - cieszy się Kasatkina.

Aktualnie ósma rakieta świata dostała dużo wsparcia również od środowiska tenisowego. - Wielu graczy przychodziło do mnie, nadal to robi, i mówi, że jestem świetna, lub gratuluje mi - opowiada. Rosjanka - jak sama mówi - zdjęła z siebie ciężar i odczuwa mniejszą presję. Również tenisową, gdyż oczyściła głowę.

Rozłąka z rodziną. "Od dwóch lat nie widziałam mojego ojca"

Kasatkina otwarcie przeciwstawia się agresji Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się z ofiarami dotkniętymi wojną. - To jasne, że się martwię. Mam wielu przyjaciół i ludzi z Ukrainy. Słuchając opowieści, tego, co mi mówią… Stawiam się w ich sytuacji i to jest bardzo bolesne - przyznaje tenisistka. - To jest bardzo trudne, że żyją w takich warunkach od prawie roku. Chcę, żeby to się jak najszybciej skończyło, ale niestety to nie jest zależne od nas. Są moimi przyjaciółmi i chcę im okazać moje przywiązanie i miłość, bo wiem, że sytuacja jest bardzo trudna - dodaje.

Kasatkina nie mogła spotykać się z przyjaciółmi oraz z rodziną - najpierw przez pandemię COVID-19, a następnie z powodu wojny. - Trudno jest nie widzieć się z ludźmi, których kocham. Właściwie prawie ich nie widuję. Od dwóch lat nie widziałem ojca. Niestety, takie jest życie - mówi dla "The Guardian".

Pierwszy mecz w tegorocznym Australian Open dopiero przed 25-letnią Rosjanką, która zmierzy się z rodaczką Werą Graczewą.