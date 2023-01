Finalistka Australian Open wyrzucona już w 1. rundzie. Upadek jak z horroru

Kilka minut po godzinie 13 czasu australijskiego przerwane z powodu ekstremalnie wysokiej temperatury zostały trwające spotkania. W cieniu osiągała ona 38 stopni Celsjusza. Kilka pojedynków, głównie pań, zdążyło się zakończyć w nieco ponad 120 minut. Jednym z nich było spotkanie Martiny Trevisan. Włoszka jest czwartą rozstawioną zawodniczką, która pożegnała się z turniejem już po pierwszej rundzie.

Czterech rozstawionych już nie ma. Również finalistki sprzed dwóch lat

W poniedziałek los ten spotkał Marię Bouzkovą (31. WTA), która uległa Biance Andreescu oraz Amandę Anisimową. 21-letnia Amerykanka przegrała z Martą Kostjuk. We wtorek z Melbourne pożegnała się Martina Trevisan. Rozstawioną z numerem 21. Włoszkę wyeliminowała Słowaczka Anna Karolina Schmiedlova z kwalifikacji 6:3. 6:2. To spora niespodzianka, mimo dobrej formy Schmiedlovej, która ma za sobą trzy zwycięstwa z rzędu, gdyż Trevisan w United Cup ograła, chociażby Marię Sakkari.

Mimo pierwszego seta, który był festiwalem przełamań, 105. rakieta świata w drugiej partii nie musiała bronić żadnego break-pointa. Sama miała ich tylko dwa, ale była do bólu skuteczna. W drugiej rundzie AO zmierzy się z inną Włoszką, ale o jakże odmiennej specyfice gry, Camilą Giorgi.

20-letni tenisista dokonał niemożliwego. Wymyślił genialny plan na karierę

Kolejną rozstawioną, której nie ma już w turnieju jest Kaia Kanepi (29. WTA). Estonka sensacyjnie 6:3, 6:7(4), 1:6 ulega reprezentantce gospodarzy Kimberly Birrell, grającej w turnieju głównym dzięki dzikiej karcie. 37-latka, która serwowała na zwycięstwo w tym pojedynku, przegrała również z warunkami atmosferycznymi. Dwa pierwsze sety trwały ponad dwie godziny, a upał tylko narastał.

Na pierwszej rundzie zakończyła się również przygoda Garbine Muguruzy (73. WTA), finalistki imprezy z 2020 roku i byłej liderki światowego rankingu. Hiszpanka przegrała z Elise Mertens (32. WTA) 6:3, 6:7(3), 1:6. Scenariusz tego pojedynku był bardzo podobny do tego z udziałem Kai Kanepi, gdyż Hiszpanka również w drugim secie podawała na zwycięstwo, aby ostatecznie całe spotkanie przegrać. - Jej upadek po zwycięstwie w WTA Finals w listopadzie 2021 roku nadal nie może się zatrzymać. Jej bilans spotkań wynosi 12-20, przegrała pięć meczów z rzędu i będzie dalej spadała w rankingu. Prawdopodobnie spadnie z 73 poniżej 81 pozycji, gdyż broniła 70 pkt z zeszłorocznego AO - pisze hiszpański AS. I cytuje Muguruzę, która teraz skupi się na mniejszych turniejach, by wrócić do formy. - Wszyscy lubią grać na turniejach wielkoszlemowych, ale teraz muszę skupić się na pracy i zniknąć trochę z radaru, by znowu wrócić na szczyt.

W środę odbędzie się mecz Igi Świątek. Polka w drugiej rundzie AO zmierzy się z Camilą Osorio. Kolumbijka jest 84. rakietą świata.