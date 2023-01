Ekstremalne warunki. Maksymalny poziom osiągnięty. Gigantyczna sauna

Gdy w styczniu lecisz z Polski do Australii, nie możesz się doczekać słońca i ciepła, a wszyscy wokół powtarzają, że chcieliby być na twoim miejscu. Ale fala 35-stopniowego żaru, która uderza na antypodach, sprawia, że trudno jest funkcjonować. A co dopiero grać w tenisa? We wtorek było ekstremalnie ciepło.

REKLAMA

Zobacz wideo Światek zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko

Opcje schłodzenia pilnie poszukiwane. Ekstremalny upał wpłynął na plany Linette i Świątek

Australijczycy do lejącego się z nieba żaru o tej porze roku są przyzwyczajeni - dla nich to środek lata. Tych, którzy przyjechali na turniej zostawiając zimę w domu, czekała gigantyczna odmiana. We wtorek na kortach tenisowych Melbourne Park wszyscy równo korzystają z każdej dostępnej opcji ochłodzenia.

W historii Australian Open nieraz zdarzały się związane z upałem zasłabnięcia - zarówno wśród tenisistów, jak i pracujących przy turnieju osób i fanów. W związku z tym w 1998 r. wprowadzono Extreme Heat Policy (EHP). To modyfikowany na przestrzeni lat zbiór zasad dotyczących rywalizacji w tych trudnych warunkach pogodowych.

Ekstremalna sytuacja na AO. Czy we wtorek dojdzie do przerwania meczów?

Obecnie obowiązuje wersja z 2019 r., zgodnie z którą kluczowa jest pięciostopniowa skala stresu cieplnego. Uwzględnia się cztery czynniki: promieniowanie cieplne (siła nasłonecznienia), temperatura powietrza w cieniu, wilgotność względną i prędkość wiatru. Przy poziomie czwartym można wprowadzić 10-minutowe przerwy w grze przed decydującym setem. Zawodnicy mogą wtedy skorzystać z prysznica bądź pokoju chłodzącego. Jeśli zostanie osiągnięty piąty, najwyższy stopień, to rywalizacja na zewnętrznych kortach zostaje przerwana. Gra może się toczyć tylko na trzech największych obiektach, które mają zasuwany dach.

We wtorek zmagania przerwano na ok. trzy godziny. W związku z tym wydłuży się czas oczekiwania na mecz 1. rundy Magdy Linette. Zgodnie z planem przedpołudniowy trening zdążył odbyć Hubert Hurkacz, który szykuje się do środowego meczu 2. rundy. Iga Świątek, która też awans wywalczyła w poniedziałek, musiała nieco zmienić swoje plany - jej trening został przeniesiony z kortu odkrytego do hali.

Opustoszałe place z leżakami, woda i lody znikają od ręki. Najpierw słońce, potem deszcz

W porze najbardziej intensywnego upału przygotowane dla kibiców place z leżakami, z których można oglądać na wielkich ekranach mecze, opustoszały. Zostali tylko najwytrwalsi, reszta pochowała się, szukając cienia. Stale oblegane są też porozstawianie w kilku miejscach wiatraki z bryzą oraz specjalne chłodzące korytarze. A zaraz po wejściu na teren Melbourne Park trafiamy na stoisko, gdzie za darmo każdy chętny może nasmarować się emulsją chroniącą przed słońcem.

Organizatorzy na klimatyzacji w biurze prasowym nie oszczędzają. Siedząc tam przez kilka godzin, można zmarznąć. Po przyjściu z zewnątrz kilka minut w chłodzie przynosi za to wielką ulgę. Niemal każdy od razu kieruje się do lodówki, w której trzymane są butelki z wodą. Dziś znikają błyskawicznie i regularnie pojawiają się nowe dostawy. Dodatkowo zaś wolontariusze raz na jakiś czas przechodzą po wielkiej sali między licznymi rzędami biurek i rozdają lody. Chętnych nie brakuje.

Melbourne jest znane jako miasto, w którym nie należy przywiązywać się zbytnio do prognozy pogody, bo jednego dnia można doświadczyć czterech pór roku. W ostatnich dniach aż takiej zmienności nie dało się zauważyć, ale poszczególne dni rzeczywiście się różnią. Na środę zapowiadane są długie opady. Prawdopodobnie więc mecze znów zostaną wstrzymane, ale parasolki tym razem przydadzą się do ochrony przed deszczem, a nie promieniami słońca.