"Wybuch" na trybunach podczas Australian Open. Słychać było tylko krzyk [WIDEO]

Początek był pierwszym dniem tegorocznego wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Najważniejszym wydarzeniem z polskiego punktu widzenia było spotkanie Igi Świątek, która po emocjonującym spotkania wygrała 6:4, 7:5 z Niemką Jule Niemeier i awansowała do drugiej rundy. W niej liderka światowego rankingu zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Nagły wybuch zszokował tenisistów. Powodem... wielka piłka w rękach kibica

Niespodziewanych emocji nie brakowało także w meczu między Niemcem Danielem Atlmaierem a Amerykaninem Francesem Tiafoe, rozstawionym w turnieju z "16". W czwartym secie spotkania, przy serwisie Niemca, wszyscy kibice zgromadzeni na trybunach usłyszeli nagły wybuch, który wystraszył obydwu zawodników, a szczególnie Niemca, przygotowującego się do swojego serwisu.

Skandal podczas Australian Open. Rosjanie prowokują na meczu Ukrainki. "Potępiam"

Z miejsca, w którym doszło do wybuchu, można było usłyszeć krzyk, a kamera nie pokazywała, co wydarzyło się na trybunach podczas spotkania. Dopiero po chwili okazało się, że wybuchła... duża tenisowa piłka, służąca do zbierania autografów podczas turnieju. Tym samym szczęśliwie nikomu nic się nie stało, choć obydwaj tenisiści byli zdezorientowani tym, co wydarzyło się chwilę wcześniej.

Po chwili przerwy obydwaj tenisiści wrócili do gry. Tiafoe, który prowadził po trzech setach, okazał się lepszy także w tie-breaku, decydującym o losach czwartej partii, i wygrał ostatecznie 6:3, 6:3, 6:7(5-7), 7:6 (8-6). Jego kolejnym rywalem będzie chiński tenisista, Juncheng Zhang, klasyfikowany w rankingu ATP na 194. miejscu.