Świątek mówi tak, że jaśniej się nie da. "Chciałabym, żeby niektórzy to zrozumieli"

Iga Świątek nie bez problemów awansowała do II rundy wielkoszlemowego Australian Open. Zawodniczka z Raszyna potrzebowała nieco ponad dwóch godzin, by uporać się z Niemką Jule Niemeier. Pomimo zaciętej rywalizacji w kluczowych momentach to Polka wychodziła zwycięsko i ostatecznie wygrała 6:4, 7:5.

Świątek największe kłopoty miała w drugiej partii, w której przegrała pierwszego gema przy własnym serwisie i długo nie potrafiła przełamać. Wygrała dopiero trzy ostatnie gemy i to dzięki nim zwyciężyła 7:5 i zakończyła spotkanie. - Cieszę się, że udało mi się odwrócić losy drugiego seta i doprowadzić do przełamania, to był bardzo ważny moment - przyznała z ulgą. - To początek sezonu, pierwszy mecz pierwszego turnieju Wielkiego Szlema, więc zawsze jest ciężko. Jule nie jest łatwą przeciwniczką, więc cieszę się, że awansowałam - dodała.

W pewnym momencie Polka nie wytrzymała i dała jasno do zrozumienia, że nie podoba jej się presja, jaką wywierają na niej kibice i komentatorzy. - Aby wygrać, trzeba naprawdę ciężko pracować. Tym razem są ode mnie jeszcze większe oczekiwania. Chciałabym, żeby niektórzy ludzie trochę lepiej zrozumieli, jak to jest rywalizować w każdym tygodniu swojego życia. Może byłoby mi trochę łatwiej, gdyby było mniej osób oceniających - skarżyła się.

W końcu w dobitny sposób zobrazowała, jak z jej perspektywy wygląda konfrontacja z wymaganiami krytyków. - Ludzie za bardzo skupiają się na liczbach i statystykach. Ja też pokładam w sobie wiele oczekiwań. Czasami czuję się tak, jakby nie traktowali mnie jak człowieka, a bardziej jak robota, który musi cały czas wygrywać - podsumowała Świątek.

W II rundzie rywalizacji w australijskim Melbourne Iga Świątek zmierzy się ze swoją rówieśniczką Camilą Osorio (WTA. 84.). Kolumbijka w I rundzie grała z Panną Udvardy (WTA. 89.) z Węgier i zwyciężyła 6:4, 6:1. Polka nadal będzie zdecydowaną faworytką.