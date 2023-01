Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w II rundzie AO. Z nią jeszcze nie grała

Rok 2022 był spektakularny w wykonaniu Igi Świątek. Wygrała aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe - Roland Garros i US Open. Zanotowała serię 37 meczów bez porażki, a od kwietnia nieprzerwanie pozostaje liderką rankingu WTA. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dopiero początek sukcesów Polki. 21-latka będzie chciała to udowodnić już podczas Australian Open. Nasza tenisistka rozpocznie rywalizację w poniedziałek 16 stycznia. Jej rywalką będzie Jule Niemeier (WTA 69). Jeśli Świątek pokona Niemkę, to w II rundzie zmierzy się z Camilą Osorio (WTA 84).

REKLAMA

Zobacz wideo Dart bije rekordy popularności i tworzy niezapomniane widowiska. O co w nim chodzi?

Świątek poznała kolejną rywalkę. To młoda Kolumbijka. Będzie to pierwsze spotkanie tenisistek

W pierwszym spotkaniu Kolumbijka rywalizowała z Panną Udvardy (WTA 89). 21-latka nie miała najmniejszych kłopotów z pokonaniem przeciwniczki. Już w drugim gemie przełamała Węgierkę, a następnie pewnie wygrywała przy własnych podaniach. Do niespodzianki doszło w siódmym gemie. Wówczas to Udvardy doprowadziła do przełamania powtórnego, później wygrała własny serwis i doprowadziła do wyrównania 4:4. Jednak w dziesiątym gemie znów dała się przełamać i ostatecznie to Osorio wygrała pierwszego seta 6:4.

Kolejny faworyt wypada z Australian Open. Decyzja w ostatniej chwili

Z kolei druga partia to już całkowita dominacja Kolumbijki. Przełamała rywalkę aż trzykrotnie i triumfowała 6:1. Tym samym to Osorio zameldowała się w II rundzie. Jeśli Świątek wygra pierwsze spotkanie, to na kolejnym etapie turnieju zmierzy się właśnie z Kolumbijką. Będzie to pierwszy pojedynek tych tenisistek w historii.

Oczywiście faworytką będzie Polka. Przemawiają za tym przede wszystkim osiągnięcia. Świątek wygrała już trzy turnieje wielkoszlemowe. Jej potencjalna rywalka nie może pochwalić się takim dorobkiem. Triumfowała tylko w jednej imprezie w tourze WTA. W 2021 roku zdobyła tytuł w rodzinnej Bogocie. Z kolei jej największym sukcesem w turnieju wielkoszlemowym było dotarcie do III rundy - miało to miejsce dwa lata temu w Wimbledonie. Najwyżej w karierze zajmowała 33. miejsce w rankingu tenisistek - kwiecień 2022 roku.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Rywalka Świątek ma problem. W Niemczech mówią o tym tylko nieoficjalnie

Zanim jednak dojdzie do pojedynku Świątek - Osorio, to Polka musi wygrać swoje pierwsze spotkanie. O szczegółach transmisji pisaliśmy >>> TUTAJ.