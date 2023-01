Iga Świątek reaguje na informacje nt. Naomi Osaki. Przepiękne słowa

Organizatorzy Australian Open poinformowali, że Naomi Osaka nie wystąpi w turnieju w 2023 roku. Po czasie okazało się, że z japońską tenisistką nie było w ogóle kontaktu. Potem dowiedzieliśmy się, że Osaka jest w ciąży, co potwierdziła tenisistka, publikując zdjęcie badania USG na Instagramie. "Nie mogę doczekać się powrotu na kort, ale to mała aktualizacja życia na 2023 rok. Ostatnich kilka lat było co najmniej interesujących, ale uważam, że przede mną najtrudniejszy okres w życiu, który może być najbardziej zabawny. Te kilka miesięcy z dala od sportu dało mi nowe uczucie" - napisała Japonka.

Iga Świątek mówi o Naomi Osace. "Chcę ją ponownie spotkać"

Iga Świątek wypowiedziała się na temat Naomi Osaki w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue". Polska tenisistka odniosła się do najnowszych wieści z życia Japonki. - Będzie wspaniale zobaczyć ją, jak wraca do swojej najlepszej formy na korcie. Chcę ją ponownie spotkać, bo była dla mnie bardzo miła, kiedy byłam mniej doświadczoną zawodniczką. Wiemy, że jej powrót się opóźni, bo jest w ciąży i ma inne priorytety na najbliższą przyszłość. Przesyłam jej wszystko, co najlepsze z okazji tego wielkiego ogłoszenia - powiedziała.

Osaka zmagała się z depresją od 2021 roku i nie błyszczała na korcie po powrocie do gry. Japonka odmówiła udziału w konferencjach prasowych podczas zeszłorocznego US Open i stwierdziła w "The Late Show with Stephen Colbert", że "organizatorzy ignorują zdrowie psychiczne zawodników". - Obie otwarcie mówimy o zdrowiu psychicznym. Dla mnie ważna jest normalizacja pracy z psychologiem, bo każdy z nas ma emocje. Kiedy płaczę na korcie, to uczę się tego, żeby się z tego nie tłumaczyć. Płacz jest normalny tak jak uśmiech lub krzyk z radości po wygranej - dodała Świątek.

Naomi Osaka zapowiedziała występ na Australian Open w 2024 roku. Iga Świątek z kolei zacznie rywalizację 16 stycznia 2023 roku około godz. 9:00 czasu polskiego, gdy zagra w I rundzie z Niemką Jule Niemeier. Zdaniem bukmacherów polska tenisistka jest główną faworytką do wygrania tej edycji Australian Open. Relacje tekstowe z meczów Igi Świątek na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.