McEnroe mówi o Świątek. Jaśniej się nie da. "Powinna bardziej martwić się o siebie"

Awanturujący się podczas meczu John McEnroe to widok, jaki dobrze pamiętają kibice oglądający największe turnieje tenisowe w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Amerykanin odnosił sukcesy, ale i regularnie wpadał w kłopoty z powodu kontrowersyjnego zachowania. Idze Świątek takie wybryki są obce, ale emocji na korcie także czasem nie potrafi ukryć. Tyle że u niej objawiają się głównie w postaci płaczu po porażkach. W ostatnim roku nie miała ku temu zbyt wielu okazji, bo zdominowała rywalizację. A zdaniem McEnroe na razie nie zapowiada się, by którakolwiek zawodniczka była w stanie poważnie przeszkodzić 21-latce dopisywaniu na swoje konto kolejnych cennych triumfów.

McEnroe odsyła do Darii Abramowicz. Świątek jak Alcaraz

Ostatnio płaczącą na korcie Świątek kibice zobaczyli nieco ponad tydzień temu. Po przegranej z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale drużynowego turnieju United Cup liderka światowego rankingu usiadła, nakryła głowę ręcznikiem, a w jej oczach pojawiły się łzy. Pocieszała ją wówczas stanowiąca połowę duetu kapitanów polskiej ekipy Agnieszka Radwańska. Wcześniej młodej, a już utytułowanej zawodniczce też zdarzało się tak reagować na niepowodzenia na korcie.

- Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czemu tak jest. Może ona płacze na korcie, tak jak ja wrzeszczałem? Czyli traktuje to jako sposób radzenia sobie z emocjami podczas gry - dobrymi lub złymi. Jako jedna z pierwszych wśród tenisistów włączyła na stałe do podróżującego z nią teamu psychologa. To właśnie do tej osoby trzeba byłoby się zwrócić, by spróbować uzyskać odpowiedź na to pytanie. Może ona potrafiłaby to wyjaśnić - sugeruje McEnroe na konferencji z udziałem dziennikarzy z różnych krajów, odpowiadając na pytanie Sport.pl.

Po chwili jednak ekspert Eurosportu sam z siebie zaczyna podawać kolejne możliwe powody. Zastrzega przy tym znów, że wypowiada się jako obserwator zewnętrzny. Styczniowego meczu z Pegulą nie widział, ale czytał o nim.

- Mam wrażenie, że może tu chodzić o to samo co u Carlosa Alcaraza. Oboje odnieśli ogromne sukcesy w poprzednim sezonie. To wiele do udźwignięcia. Iga jest teraz twarzą kobiecego tenisa. Jest uznawana - w moim odczuciu - za zdecydowanie najlepszą obecnie zawodniczkę świata. To wiąże się z wieloma oczekiwaniami - wskazuje Amerykanin.

Wspomina również o pozasportowej działalności 21-latki. Ta mocno włączyła się w pomoc Ukrainie w związku z wojną. Nieraz przypominała na korcie o sytuacji za wschodnią granicą Polski i organizowała akcje mające na celu zebranie pieniędzy dla pokrzywdzonych.

- Iga zaangażowała się też trochę w sprawy polityczne. W to, co dzieje się na Ukrainie. Starała się wysłać wiadomość do osób stamtąd. Z tym też wiąże się pewna presja. Poza tym są jeszcze oczekiwania dotyczące nieustannego wygrywania i rolą numeru jeden. Nie wiem, co się działo z Igą teraz. Może czuła się źle, że walczyła dla kraju i przegrała? To przeciwieństwo rywalizacji indywidualnej. Zdarza się to wielu zawodnikom - kobietom i mężczyznom - podkreśla zdobywca siedmiu tytułów wielkoszlemowych.

Rywalki Polki na kolejce górskiej. "Iga musi teraz bardziej martwić się o sobie niż o inne tenisistki"

I dodaje, że ma nadzieję, iż ze Świątek wszystko w porządku. Jego zdaniem jest ona wielką faworytką rozpoczynającego się w poniedziałek Australian Open. Wcześniej nieraz powtarzał, że 21-latka jest obecnie zdecydowanie najlepsza w kobiecym tourze. Z kimś jednak musi się mierzyć w półfinałach czy finałach. Kto będzie wśród jej najgroźniejszych rywalek w tym sezonie?

- Trudno powiedzieć, bo stawka staje się coraz bardziej otwarta. Uważam, że Coco Gauff robi wciąż postęp i powinna być zawodniczką, która na dłużej zagości w czołówce. Ale sporo osób podkreśla, że wiele tenisistek w ostatnich latach zalicza jazdę kolejką górską - zaznacza obrazowo ekspert.

Legendarny John McEnroe wprost: Iga Świątek jest poszkodowana

W gronie tych, których dotyczy owa opinia, Amerykanin wymienia m.in. Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

- Wydawało się, że stać ją na wygranie imprezy wielkoszlemowej, ale potem zaczęła mieć problemy z utrzymaniem własnego podania. Teraz znów wydaje się robić stabilniejsza pod tym względem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ons Jabeur w minionym sezonie dotarła dwa razy do finału Wielkiego Szlema, ale czy będzie w stanie dalej to robić - trudno powiedzieć. Nadchodzi fala młodych tenisistek - wskazuje świetny w przeszłości tenisista.

I mówi wprost, że trudno wskazać kogoś, kto zagrozi mocniej zawodniczce trenującej pod okiem Tomasza Wiktorowskiego.

- W mojej opinii Iga musi teraz bardziej martwić się o siebie niż o inne tenisistki. Musi upewnić się, że jest wystarczająco skupiona i dalej pracować nad swoją grą. Wtedy - moim zdaniem - wygra znacznie więcej imprez wielkoszlemowych. To, z kim będzie grała w ich finałach i półfinałach, to otwarta sprawa - kwituje McEnroe.

Francuski dziennikarz zagadnął go zaś, czy na wygranie wielkoszlemowej imprezy stać Caroline Garcię. 29-latka miała świetną drugą połowę poprzedniego sezonu. Zwieńczeniem był triumf w WTA Finals. Dzięki temu po niespełna pięciu latach przerwy odzyskała miano czwartej rakiety świata.

- Ona jest świetnym przykładem kogoś, kto zaliczył wspomnianego wcześniej rollercoastera. Była czwarta na świecie, potem z różnych powodów zaczęło jej się gorzej wieść. Nie pamiętam dokładnie, jak nisko spadła (wypadła poza Top40 - red.), ale teraz wróciła. Umieściła się przez to na pozycji, w związku z którą pojawiają się oczekiwania, że będzie wygrywać. Myślę więc, że może też zdobyć tytuł wielkoszlemowy. Kluczowe będzie to, jak opanuje nerwy. Nie wskazałbym, że pokona Świątek (w bezpośrednim meczu - red.), ale generalnie uważam, że jest w stanie wygrać taką imprezę - podsumowuje ekspert.

Australian Open rozpoczyna się w poniedziałek,16 stycznia. Relacje na żywo na Sport.pl. Najważniejsze mecze, w tym spotkania Igi Świątek, na żywo w Eurosporcie. Cały turniej na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.