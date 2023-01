Na Igę Świątek czeka "pułapka" w Australian Open. "Nikt się nie spodziewał"

W przypadku liderki światowego rankingu brzmi to może absurdalnie, ale Iga Świątek nie miała najlepszego losowania w Australian Open 2023. Już w pierwszej rundzie zmierzy się z Jule Niemeier, z którą miała okazję rywalizować podczas ostatniego US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Trudny mecz w US Open

W meczu czwartej rundy w Nowym Jorku Niemeier była bliska sprawienia gigantycznej sensacji. Pierwszego seta wygrała łatwo 6:2, w drugim miała swoje szanse, ale to Świątek dzięki skutecznej końcówce wygrała 6:4. Trzecia partia była już formalnością, a podłamana Niemka przegrała 0:6. Nikt się nie spodziewał, że Niemeier będzie dla Polki aż tak wymagającą rywalką.

Jak będzie w poniedziałek w Melbourne w pierwszej rundzie? - Oczywiście, jako Polacy patrzymy na to spotkanie przez pryzmat ich poprzedniego starcia w Nowym Jorku, bo to pewnie jeden z niewielu pojedynków, który Polacy oglądali cały, a w którym Idze było bardzo ciężko. Natomiast myślę, że dla Polki to będzie normalne spotkanie, bez dodatkowego podtekstu - mówi w rozmowie ze Sport.pl Bogdan Dzudzewicz, były trener Niemeier.

I dodaje: "Z kolei w przypadku Jule wydaje mi się, że ich pojedynek z US Open mocno siedzi jej w głowie. Zdaje sobie sprawę z tego, że miała swoje szanse, których nie wykorzystała. W Australian Open będzie bardzo zmotywowana, by pokazać, że może wygrywać z najlepszymi".

"Daje Idze 60-65 procent szans na wygraną"

Jakie szanse ma Niemka w tym spotkaniu? - Faworytką oczywiście jest Iga. Daje jej 60-65 procent szans na wygraną. Trudno na razie oceniać formę obu zawodniczek, bo to dopiero początek sezonu. Każda ma za sobą okres przygotowawczy. Iga zagrała w tym roku dwa mecze z lepszymi tenisistkami: wygrała z Belindą Bencić, przegrała z Jessiką Pegulą, ale nie przywiązywałbym wielkiej wagi do tej porażki - uważa nasz rozmówca.

Niemeier z kolei przegrała dwa mecze w United Cup z Marię Bouzkovą i Madison Keys oraz w Adelajdzie z Karoliną Pliskovą. - Z Czeszką jednak pokazała świetną formę serwisową. Pliskova miała tylko po jednej szansie na przełamanie Niemki w obu partiach. Podanie Jule będzie jej kluczową bronią w starciu z Igą. Myślę, że znów może postraszyć polską tenisistkę - wskazuje Dzudzewicz.

Łatwiej w pierwszej rundzie?

Nasz rozmówca uważa, że szanse niemieckiej zawodniczki są o tyle większe, że tenisistki zmierzą się już w pierwszej rundzie Australian Open. - Po pierwsze dlatego, że topowe zawodniczki rozkręcają się zwykle wraz z trwaniem turnieju. Coraz lepiej adaptują się do nawierzchni, warunków. W pierwszych rundach nie mają tego bagażu za sobą, a przez to brakuje im rytmu - tłumaczy.

- Dodatkowo sztaby trenerskie tych zawodniczek często celują z formą na ćwierćfinał i kolejne rundy. Dlatego w tych pierwszych meczach tenisistki mogą być przeciążone, nieodpowiednio zregenerowane. Nie wiem, jak jest w przypadku Igi, jak się przygotowywała do Australian Open. Aczkolwiek w pierwszych rundach zdarzają się niespodzianki i pewnie łatwiej jest ograć faworytkę w pierwszej rundzie niż w ćwierćfinale lub półfinale - mówię oczywiście o perspektywie takiej rywalki jak Jule Niemeier - dodaje.

Po stronie Świątek jest jednak spore już doświadczenie jak na 21-letnią tenisistkę. - W Melbourne Jule nie będzie mogła też korzystać z efektu zaskoczenia, który być może pomógł jej trochę w Nowym Jorku. Iga i jej sztab na pewno będą mieli ją dobrze rozpracowaną zarówno taktycznie, jak i technicznie. Znają jej słabsze i mocniejsze strony - wskazuje Dzudzewicz.

- Jule musi być mentalnie przygotowana na zwycięstwo. W US Open pierwszy set był pod jej dyktando. W drugim nie wykorzystała wielu szans. W trzeciej partii "odpłynęła" już zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Myślę, że jeśli wyciągnęła wnioski, to powinna być bardziej przekonana, że może taki mecz wygrać - twierdzi nasz rozmówca.

Sensacja na MŚ w piłce ręcznej. Klęska dwukrotnych mistrzów olimpijskich

Najlepsza w Niemczech

- Jeśli będzie w stanie dokonać takiego przełomu w swojej głowie, to może się okazać bardzo groźną rywalką dla Igi. Argumenty czysto tenisowe, które posiadała, na pewno nie zniknęły - serwis i potężny forhend. Nie będzie też efektu zmęczenia, bo w USA między nimi był to mecz czwartej rundy - wskazuje.

23-letnia Jule Niemeier to obecnie najwyżej sklasyfikowana niemiecka tenisistka w rankingu WTA. Niemka jest 68. na świecie. - Jest na fali wznoszącej. Była nominowana do nagrody "debiutantka roku" w rozgrywkach WTA. To dziś zdecydowanie najjaśniejsza z gwiazd niemieckiego tenisa po tym, jak Angelika Kerber zakończyła karierę. Zyskała rozpoznawalność po "niemieckim" ćwierćfinale Wimbledonu 2022 z Tatianą Marią, spotkaniu z Igą Świątek w US Open i występach pod koniec roku w Billie Jean King Cup - kończy Dzudzewicz.

Szczęsny otarł się o rekord Serie A. A potem nastąpiła masakra

Początek spotkania Iga Świątek - Jule Niemeier w poniedziałek około godziny 9:00 rano czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie, relacja w Sport.pl.