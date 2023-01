Djoković i Kyrgios wyprzedali Rod Laver Arenę. Krótka pokazówka i zachwyty nad młodą tenisistką

Na Rod Laver Arena w Melbourne obył się szereg meczów towarzyskich, z których największym hitem wśród kibiców okazało się starcie Novaka Djokovicia z Nickiem Kyrgiosem. Bilety na spotkanie wyprzedały się w 58 minut, a obiekt był wypełniony kibicami. Mecz na nietypowych zasadach przyniósł wiele emocji.

Novak Djoković i Nick Kyrgios dali show na wyprzedanej Rod Laver Arenie

Pomimo że spotkanie nie toczyło się o żadną stawkę, to obaj zawodnicy wyszli na nie zmotywowani. W pierwszym secie Kyrgios okazał się lepszy od rywala i wygrał 4:2. W drugiej partii Djoković radził sobie zdecydowanie lepiej i finalnie ograł rywala 4:3. Do rozstrzygnięcia potrzebny był super tie-break, w którym 10:9 wygrał Kyrgios. Obaj panowie w trakcie spotkania mieli przypięte mikrofony i świetnie się bawili. Wspólnie tańczyli, przekomarzali się i prezentowali szereg imponujących akcji.

Warto zaznaczyć, że do wspólnej gry Djoković i Kyrgios zaprosili partnerów deblowych. Na początku razem z oboma zawodnikami grali tenisiści na wózkach inwalidzkich, a później dołączyły do nich dzieci. Niekiedy to właśnie młodzi zawodnicy imponowali graczom i zdobywali punkty. W jednej akcji Ana - dziewczynka grająca z Djokoviciem posłała mocną piłkę, której nie nie odbił Kyrgios. Serb uklęknął i pogratulował jej. Z kolei ostatnią akcję meczu wykończył chłopiec grający z Australijczykiem, posyłając piłkę pomiędzy Djokovicia i jego partnerkę.

Celem spotkania pokazowego pomiędzy dwiema gwiazdami tenisa były działania charytatywne. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany dla organizacji humanitarnych.

Obaj zawodnicy już przygotowują się do wzięcia udziału w nadchodzącym Australian Open, które rozpocznie się w poniedziałek 16 stycznia. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie będą dostępne relacje na żywo ze zmagań polskich tenisistów, a także najważniejsze informacje z całego turnieju.