Iga Świątek poznała datę pierwszego meczu na Australian Open. Uwaga na godzinę

Australian Open to dla Igi Świątek drugi, po Wimbledonie, turniej wielkoszlemowy, w którym nie odnotowała triumfu. Polka w zeszłym roku dotarła do półfinału, gdzie uległa Amerykance, Danielle Collins (14.WTA) 4:6, 1:6. Do tegorocznych zawodów Świątek przystępuje w roli faworytki, a w pierwszej rundzie zmierzy się ze znacznie niżej notowaną rywalką. W przeszłości liderka rankingu WTA miała z nią problemy.

Iga Świątek - Jule Niemeier w pierwszej rundzie Australian Open

Iga Świątek mierzyła się z Jule Niemeier tylko raz - podczas zeszłorocznego US Open. W meczu 1/8 finału Niemka sprawiła niespodziankę i postawiła się liderce światowego rankingu. Wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugie partii prezentowała równą formę, ale przegrała 4:6. Dopiero w trzecim secie Świątek dominowała i wygrała 6:0, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

Dla 23-letniej Niemeier będzie to pierwszy start w australijskim Wielkim Szlemie, co przemawia na korzyść Igi Świątek. Polka czterokrotnie pojawiała się w turnieju i z pewnością będzie chciała przebić zeszłoroczny wynik. Ponadto, wygrana starcia zmierzy się w drugiej rundzie z Camilą Osorio (82. WTA) lub Panną Udvardy (90. WTA), a więc z dużo niżej notowanymi rywalkami, co znacznie zwiększa szansę na kolejny awans. W przypadku wygranej z Neimeier, Świątek dopiero w czwartej rundzie turnieju może trafić na bardzo wymagające rywalki. O drabince turniejowej informowaliśmy --->>> TUTAJ.

Termin pierwszego meczu Igi Świątek w Australian Open. Kibice mogą być zadowoleni

Organizatorzy Australian Open w poniedziałek poinformowali o terminie spotkania Igi Świątek z Jule Neimeier. Polak rozpocznie zmagania już w pierwszy dzień turnieju, a więc w poniedziałek 16 stycznia. Początek meczu na Rod Laver Arena zaplanowano od godziny 9:00 polskiego czasu.

