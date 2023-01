Cios w Gerarda Pique. Stracił to, na czym tak mu zależało

Nie są to najlepsze dni w życiu Gerarda Pique. Zdecydowanie. Najpierw piłkarz otrzymał informację, wedle której nie może zostać zawodnikiem swojego własnego klubu FC Andorra. Później jego była partnerka Shakira nagrała piosenkę, w której dosłownie przejechała się po piłkarzu, o czym więcej -->TUTAJ. Jak się okazuje, to nie są ostatnie złe wiadomości dla byłego kapitana FC Barcelony. Jego firma utraciła prawa do jednego z największych turniejów sportowych.

Koniec współpracy firmy Kosmos z ITF. Gerard Pique żegna się z Pucharem Davisa

Jak przekazała platforma biznesowa 2Playbook, doszło do zakończenia współpracy pomiędzy firmą Kosmos a Międzynarodową Federacją Tenisową (ITF) w sprawie praw do Pucharu Davisa. Od tego roku ITF odzyska kontrolę nad rozgrywkami - zapowiedział szef francuskiego tenisa Gilles Moretton.

Negocjacje pomiędzy ITF a Kosmosem toczyły się już od jakiegoś czasu. Kością niezgody okazała się kwota, którą firma Gerarda Pique miała zapłacić federacji za prawa do tego prestiżowego przedsięwzięcia. Mówi się o 40 milionach euro za jedną edycję turnieju. Grupa inwestycyjna wspierana przez japońskich inwestorów przekalkulowała ostatnie wydarzenia i według nich proponowana wartość była zdecydowanie zawyżona. Obliczyli, że co prawda w 2020 i 2021 roku kwoty wpłacone do ITF za prawa były niższe, ale już w 2022 roku wyniosły około 32 miliony, a w przyszłości mogłyby nawet dojść do 44 milionów.

Wspomniana umowa została podpisana w 2018 roku. Porozumienie zawarto na okres 25 lat, a cała inwestycja miała opiewać na kwotę 3 miliardów dolarów. Nowe władze wprowadziły reformy, które spotkały się z dużą dezaprobatą tenisowej społeczności, o czym więcej w obszernym tekście pisaliśmy --> TUTAJ.

Ewolucja formatu tych wyjątkowych rozgrywek tenisowych nie wzbudziła pochwał, a wręcz przeciwnie, do tego stopnia, że wielu oskarżyło byłego zawodnika Barcelony o zniszczenie Pucharu Davisa. Była francuska tenisistka Marion Bartoli wypowiedziała się we wrześniu ubiegłego roku o ruchach, jakie firma Kosmos podejmowała, aby skomercjalizować cały turniej. - Chcieli, żeby w turnieju brało udział więcej krajów. Myśleli, że zrobią z tego coś w rodzaju mistrzostw świata w piłce nożnej. Nie wiedzą, że w tenisie mamy inną kulturę. To nie jest ten sam sposób działania i myślenia. To najważniejsze święto w tenisie. Musi być dla elitarnych. Musimy zachować niezmienny system meczów - powiedziała.

Tegoroczna 111. edycja turnieju Pucharu Davisa jest zaplanowana na 20 listopada w hiszpańskiej Maladze.