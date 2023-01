Tak wygląda droga Igi Świątek do finału Australian Open [DRABINKA]

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą świetny sezon, w którym triumfowała w ośmiu turniejach WTA Tour, w tym dwóch Wielkiego Szlema: Roland Garros i US Open. Od kwietnia pozostaje też liderką światowego rankingu WTA. Sukcesy osiągała też poza kortem. Kilka dni temu wybrano ją najlepszym sportowcem 2022 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego", o czym więcej TUTAJ>>>.

Iga Świątek zna drabinkę Australian Open. Absolutny hit w finale

Teraz czas na Australian Open. Już na jego starcie Iga Świątek nie będzie miała łatwego zadania. Zmierzy się z zawodniczką, z którą rywalizowała w przeszłości. W poprzednim sezonie Niemka Jule Niemeier (68. WTA) była bliska sensacji w US Open. Wygrała pierwszego seta 6:2, ale w dwóch następnych Polka triumfowała 6:4 i 6:0. Dla Niemeier najlepszym wynikiem w karierze w turniejach wielkoszlemowych jest ćwierćfinał zeszłorocznego Wimbledonu. W Australian Open najdalej doszła do trzeciej rundy.

Szczery Novak Djokovic przed Australian Open. "Płaczę za każdym razem"

Kolejna w drabince jest zwyciężczyni meczu Panna Udvardy (90. WTA) – Camila Osorio (82. WTA), choć portal tenisowy puntodebreak.com z góry spisuje pierwszą zawodniczkę na porażkę. W trzeciej rundzie potencjalnymi rywalkami Świątek są m.in. Marie Bouzkova (26. WTA) lub Bianca Andreescu (42. WTA). O ćwierćfinał Australian Open zmierzyć się za to może z Danielle Collins (14. WTA) lub Jelena Rybakina (23. WTA), która triumfowała w Wimbledonie w 2022 roku. Collins natomiast to pogromczyni Świątek w półfinale Australian Open.

Dopiero w najlepszej ósemce Świątek może trafić na zawodniczkę z czołowej "dziesiątki" rankingu. Najwyżej rozstawioną zawodniczką w jej ćwiartce drabinki jest Coco Gauff (7. WTA). Groźne mogą być też Paula Badosa (12. WTA) czy Jessica Pagula (3. WTA) oraz Maria Sakkari (6. WTA). Z jedną z ostatnich dwóch wymienionych rywalek Polak może się spotkać w półfinale.

Absolutny hit może mieć miejsce w finale Australian Open. Według przewidywań dojdzie w nim do starcia Iga Świątek - Ons Jabeur. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy byłoby to drugie starcie tych zawodniczek o wielkoszlemowy tytuł. To one zmierzyły się ze sobą w finale US Open we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas Świątek wygrała 6:2, 7:6(5), ale Jabeur zapowiedziała wtedy, że to nie koniec. - Codziennie daję z siebie wszystko. Moim celem jest jednak zdobycie tytułu. I w końcu mi się to uda - powiedziała Tunezyjka.

Miała dominować razem ze Świątek, a zniknęła. Osaka błyszczy teraz poza kortem

Australian Open. Oto drabinka Igi Świątek do finału (najwyżej sklasyfikowane rywalki):

1. runda: Jule Niemeier (68. WTA)

2. runda: Camila Osorio (82. WTA) / Panna Udvardy (90. WTA)

3. runda: Marie Bouzkova (26. WTA) / Bianca Andreescu (42. WTA)

4. runda: Danielle Collins (14. WTA) / Jelena Rybakina (23. WTA)

Ćwierćfinał: Coco Gauff (7. WTA) / Paula Badosa (12. WTA)

Półfinał: Jessica Pegula (3. WTA) / Maria Sakkari (6. WTA)

Finał: Ons Jabeur (2. WTA)

Australian Open rozpocznie się 16 stycznia 2023 roku. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie będą dostępne relacje na żywo ze zmagań polskich tenisistów, a także najważniejsze informacje z całego turnieju. Wcześniej informowaliśmy też o drabince Huberta Hurkacza, o czym przeczytacie TUTAJ>>>.