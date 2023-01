Świątek i Hurkacz poznali rywali w I rundzie Australian Open. Trudne zadanie Igi

W minioną sobotą obyło się bez zaskoczeń i Iga Świątek została wybrana najlepszym sportowcem 2022 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Polska tenisistka ma za sobą spektakularne 12 miesięcy, w trakcie których wygrała aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe: Roland Garros i US Open. Co więcej, od kwietnia nieprzerwanie pozostaje liderką rankingu WTA i jest jedną z faworytek w zbliżającym się turnieju Australian Open. Pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy startuje 16 stycznia i potrwa następne dwa tygodnie.

Znamy pary Australian Open 2023

Droga do finału będzie jednak trudna. Już w pierwszej rundzie Świątek trafiła na groźną rywalkę. Zagra bowiem z Niemką Jule Niemeier (68. WTA). Obie tenisistki spotkały się ze sobą podczas zeszłorocznego US Open. Niemeier sprawiła Świątek bardzo dużo problemów i nie była daleka od sensacji. Wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugim prowadziła 2:1. Nie wytrzymała jednak tempa spotkania. Świątek wygrała drugą partię 6:4, a w trzeciej rozbiła rywalkę 6:0. Dla Niemeier najlepszym wynikiem w karierze w turniejach wielkoszlemowych jest ćwierćfinał zeszłorocznego Wimbledonu. W Australian Open najdalej doszła do trzeciej rundy.

Jeżeli Świątek awansuje, to w następnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Panna Udvardy (90. WTA) – Camila Osorio (82. WTA). Dobrą informacją dla Świątek może być fakt, że z tenisistką z czołowej 10. rankingu może zagrać dopiero w ćwierćfinale. Najwyżej rozstawioną zawodniczką w jej ćwiartce drabinki jest Coco Gauff (7. WTA). Groźne mogą być też Jelena Rybakina (23. WTA), Danielle Collins (14. WTA), Paula Badosa (12. WTA) i Jelena Ostapienko (18. WTA).

Półfinały to ewentualne starcia z Jessicą Pegulą (3. WTA), Barborą Krejcikovą (21. WTA), Petrą Kvitovą (16. WTA), Madison Keys (10. WTA), Wiktorią Azarenką (25. WTA), lub Marią Sakkari (6. WTA). Natomiast po drugiej stronie drabinki znajdują się takie zawodniczki jak Daria Kasatkina (8. WTA), Weronika Kudermietowa (9. WTA), Anett Kontaveit (17. WTA), Caroline Garcia (4. WTA), Aryna Sabalenka (5. WTA), Belinda Bencić (13. WTA), Beatriz Haddad Maia (15. WTA), czy Ons Jabeur (2. WTA). Z tymi rywalkami Świątek może zmierzyć się dopiero w finale.

Po tej stronie drabinki znajduje się też Magda Linette (46. WTA). Polka w pierwszej rundzie zmierzy się z egipską tenisistką, Mayarą Sherif (52. WTA). W następnej rundzie Linette może czekać bardzo trudne zadanie, bo jej rywalką najprawdopodobniej będzie Anett Kontaveit.

Z kolei Hubert Hurkacz (10. ATP) w I rundzie zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem (58. ATP). Jeśli się z nim upora, to w następnej fazie czeka go pojedynek ze zwycięzcą meczu Lorenzo Sonego (44. ATP) – Nuno Berges (112. ATP). Schody mogą zacząć się od IV rundy, bo tam Hurkacz może się spotkać z Daniiłem Miedwiediewem (8. ATP). Z kolei w ćwierćfinale może zmierzyć się a liderem rankingu Rafaelem Nadalem albo np. z Francesem Tiafoe (17. ATP). Półfinał to potencjalne mecze ze Stefanosem Tsitsipasem (4. ATP), Feliksem Augerem-Aliassime (7. ATP), Cameronem Norrie (12. ATP), czy Jannikiem Sinnerem (16. ATP). Po drugiej stronie drabinki znaleźli się Novak Djoković (5. ATP), Casper Ruud (3. ATP), Andriej Rublow (6. ATP), Taylor Fritz (9. ATP), czy Alexander Zverev (13. ATP).