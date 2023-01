Co za bitwa Fręch w Australii. Ekstremalne warunki, będzie jeszcze gorzej

Aby dostać się do drabinki głównej turnieju wielkoszlemowego, trzeba przebrnąć przez trzyetapowe kwalifikacje. Ta sztuka nie udała się Magdalenie Fręch, która w pierwszej rundzie pewnie pokonała Sinję Kraus, ale w kolejny meczu dla Polki zbyt mocna okazała się Sachia Vickery 4:6, 5:7. Cały mecz był festiwalem przełamań, z którego górą wyszła Amerykanka.

O losach pierwszej partii zadecydowało jedno utrzymanie serwisu

Straty serwisu oglądaliśmy już w pierwszych dwóch gemach. Następnie zawodniczki nie bez kłopotów, ale solidarnie wygrały swoje podania. I się zaczęło. W każdy kolejnym gemie chociaż jeden z break-pointów został wykorzystany i przy stanie 5*:4 przed szansą na wygranie seta stanęła Vickery. Fręch miała jeszcze szansę, aby ponownie przełamać rywalkę, lecz jej nie wykorzystała. Często w tenisie jedno przełamanie decyduje o losach seta, tym razem decydował o tym jedno utrzymanie serwisu.

Rywalką była również pogoda

Obraz spotkania nie uległ zmianie w drugiej partii. Znów to return górował nad serwisem, a obie zawodniczki mierzyły się nie tylko z rywalką, ale również okropnym upałem, który panuje w Melbourne. A będzie jeszcze gorzej, gdyż na następne dni prognozy przewidują, że wilgotność powietrza przekroczy 60 proc.

To Vickery lepiej otworzyła drugiego seta, prowadząc już 4:0 z dwoma przełamaniami, ale Polka wykazała hart ducha i starała się wrócić do tego spotkania. Zaczęła małymi kroczkami, lecz punktem zwrotnym mógł okazać się ósmy gem przy stanie 5*:2 dla Amerykanki i jej serwisie. Wydawało się, że łatwo zamknie mecz, prowadziła już 40:15, lecz Magdalena Fręch nie dawała za wygraną. Obroniła w sumie trzy piłki meczowe i przełamała rywalkę.

Gra na wyniszczenie

Vickery miała szanse na zakończenie spotkania w dwóch następnych gemach - przy podaniu Polki oraz swoim, ale ich nie wykorzystała. Do ostatniego gema, w którym ponownie to ona pierwsza zagrywała piłkę do gry po wcześniejszym przełamaniu, miała na koncie już siedem zmarnowanych piłek meczowych. Fręch przy stanie 5:6* wywalczyła jeszcze break-pointa na tie-breaka, ale to 204. w rankingu WTA Amerykanka, ostatkami sił, zapisała tego gema na swoim koncie, a zarazem całe spotkanie. Ze zmęczenie spowodowanego warunkami atmosferycznymi, miała problemy zejść z kortu.

Mecz nie stał na wysokim poziomie. Obie panie popełniły więcej niewymuszonych błędów, niż zagrały uderzeń kończących, a końcówka pojedynku była grą na wyniszczenie z uwagi na warunki atmosferyczne. Wówczas przeważyła charakterystyka gry Vickery, która w przeciwieństwie do Polki posiada kończące uderzenie i to ona awansowała do trzeciej rundy kwalifikacji Australian Open. W całym meczu oglądaliśmy aż dwanaście przełamań.