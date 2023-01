Legendarny John McEnroe wprost: Iga Świątek jest poszkodowana

Kilka dni temu Iga Świątek została wybrana Najlepszym Sportowcem Polski 2022 roku. 21-latka wygrała z bardzo dużą przewagą nad resztą stawki, co nie dziwi, bo tak samo dominowała w ubiegłym roku na światowych kortach. Niebawem rozpocznie rywalizację w wielkoszlemowym Australian Open. Będzie to pierwszy pełny tenisowy sezon bez Ash Barty. Mimo to porównań Australijki i Igi Świątek nie ma końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła Kraków chce awansu. Błaszczykowski zgłasza gotowość

John McEnroe o Idze Świątek. Wielkie słowa. Porównał ją do legendy

Były tenisista John McEnroe w rozmowie z Eurosportem zauważył, że Świątek rok temu musiała zmierzyć się z dość trudną sytuacją, jaką był koniec kariery Barty. - Pamiętam, jak na początku roku nagle Iga stała się numerem 1 na świecie, ponieważ Ash Barty ogłosiła zakończenie kariery. Zastanawiałem się, jak ona sobie teraz poradzi z tą sytuacją? I zrobiła to tak dobrze. To było po prostu wybitne - powiedział i dodał: - Brak tego rywala, czyli Ash Barty, szkodzi tenisowi i samej Idze Świątek.

Amerykanin zauważył, że zakończenie kariery przez 25-letnią Australijkę było niespodziewane dla całego środowiska. - Kiedy Ash Barty przeszła na emeryturę, to oczywiście wywołało szok, ponieważ to młoda kobieta, która wygrała Wimbledon, a następnie wygrała Australian Open. Wszyscy myśleli, że pojedzie i wygra też US Open.

Giorgi w tarapatach. Niebywałych. Czy to koniec jej kariery?

- Wierzę, że to "boli" sport. Są powody, o których nie wiemy, ale mam nadzieję, że wszyscy spisują się jak najlepiej, aby zawodniczki podczas podróży i zawodów miały pełen komfort - dodał kończąc wątek australijskiej mistrzyni.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

McEnroe nie krył też podziwu dla liderki rankingu WTA, która ma za sobą świetny sezon. Ekspert nie miał wątpliwości i porównał ją do wielkiej gwiazdy męskiego tenisa. - Teraz jest zdecydowanie najlepszą tenisistką, to świetna sportsmenka. Nie wydaje mi się, bym kiedykolwiek widział tak młodą zawodniczkę wślizgującą się w rogi boiska, to trochę przypomina mi Novaka Djokovicia.

Choć według 63-latka Polka nie powtórzy ubiegłorocznego rekordu 37 wygranych z rzędu, to wciąż będzie murowaną faworytką każdego z turniejów. - Myślę, że musi być ostrożna z planowaniem swoich występów. Podejrzewam, że nie uda jej się już wygrać 37 meczów z rzędu, bo rywalki będą teraz robić wszystko, żeby ją pokonać. Ale będę bardzo zaskoczony, jeśli nie wygra kilku kolejnych szlemów - dodał.

Przebiła Świątek, ale w Australian Open nie zagra. Sensacyjna porażka

Rywalizacja w Australian Open rozpocznie się w poniedziałek 16 stycznia. Będzie to pierwszy turniej wielkoszlemowy w tym sezonie.